La Diputació lliura 70 tauletes a una desena de biblioteques gironines

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha posat en marxa una prova pilot per afavorir l'ús i el coneixement de la tecnologia mòbil entre els usuaris de les biblioteques públiques. Està pensat sobretot per a la gent gran i infants. S'han distribuït un total de setanta tauletes a deu biblioteques tenint en compte el nombre d'habitants coberts a cada indret. Les biblioteques escollides són les de Banyoles, Blanes, Figueres, Girona (Biblioteca Salvador Allende), Olot, Palafrugell, Palamós, Puigcerdà, Ripoll i Santa Coloma de Farners. Les tauletes disposen d'una selecció d'aplicacions mòbils per a infants, joves i adults, i d'accés a diaris i revistes de tot el món. També s'ha desenvolupat una aplicació web i una altra per a Android amb la finalitat de gestionar les tauletes remotament des del Servei de Biblioteques.

El projecte vol contribuir a la inclusió social des de la biblioteca pública per reduir l'escletxa digital, especialment entre els més joves i les persones grans. Es tracta d'una prova pilot que, en funció dels resultats, podria estendre's a més biblioteques.

La iniciativa s'emmarca en l'objectiu de prestar serveis de suport a les biblioteques municipals i promoure accions que garanteixin als ciutadans la formació en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l'accés a la informació.

El Servei de Biblioteques de la Diputació ha estat capdavanter en la implantació i formació en les noves tecnologies. Va propiciar, per exemple, que la demarcació de Girona fos la primera de l'Estat a connectar les seves biblioteques públiques a Internet. D'altra banda, el servei també és conegut per la utilització de programari lliure en una concepció cooperativa de treball de les biblioteques.