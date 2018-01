Docents, estudiants i famílies criden a donar suport al model d'escola catalana

Organitzacions de centres educatius, d'estudiants i de professorat, sindicats, associacions de mares i pares d'alumnes, col·legis professionals, esplais, fundacions i col·lectius relacionats amb els àmbits cultural i educatiu s'han mobilitzat per tal de defensar l'escola catalana. La iniciativa s'articula al voltant de l'etiqueta #TotsSomEscola que, com el coixinet indica, es difon a través de les xarxes socials, però que també es concreta en cartells, pancartes i postals on es proposa escriure el significat que aquest model d'escola i el seu professorat ha tingut per a cadascú.

Darrere la campanya hi ha la plataforma Som Escola, creada a principis de 2011 i integrada, set anys després, per una seixantena d'entitats cíviques, culturals i educatives de Catalunya.

Just abans de les vacances de Nadal, aquest col·lectiu va posar en marxa una campanya ciutadana per animar tothom que ho vulgui a expressar «el seu reconeixement personal al model d'escola catalana i a la tasca dels docents». Per fer-ho, a través del seu web –i de les organitzacions que donen suport a la iniciativa– es pot descarregar una postal pensada per escriure-hi missatges que expliquin experiències individuals de l'etapa escolar. Aquestes s'han de poder dipositar en capses ubicades als centres educatius, preparades per aquesta finalitat; pel que la plataforma ha fet una crida a la comunitat educativa perquè es faci seva la campanya i prepari recipients –identificats amb el logotip de Som Escola– per tal de recollir-hi els escrits. Un cop es doni per tancada la iniciativa, la plataforma seleccionarà les postals que continguin els missatges més significatius i les farà públiques.



Compartir fotografies a la xarxa

A més, #TotsSomEscola crida a difondre la participació en la campanya fent-se una fotografia i compartint-la a través de les xarxes socials, identificada amb aquesta etiqueta.

D'altra banda, des de finals de novembre Som Escola també anima a penjar pancartes i cartells dissenyats per la plataforma –i que també es poden descarregar del seu web– en llocs visibles, a les portes d'entrada o en els espais comuns de les escoles i els instituts. L'objectiu de la iniciativa, tal com argumenten els seus promotors, és «mostrar que el model d'escola catalana és un model d'èxit demostrat i de consens entre tota la comunitat educativa».

Tant la mobilització com la redacció d'un manifest van sorgir com a reacció a les acusacions d'adoctrinament ideològic o de segregació lingüística, entre d'altres, formulades per alguns partits polítics i col·lectius socials al llarg dels últims mesos.