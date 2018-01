Olot acaba l'enderroc de tres edificis situats al nucli antic

L'Ajuntament d'Olot, en els darrers dies, ha acabat l'enderroc de dos edificis al carrer Sant Miquel, al nucli antic. Es tracta d'una casa i d'una nau que tenia l'origen en una adoberia, on assaonaven les pells. Una part de la nau donava de cara al riu, on han quedat de testimoni els murs que la sostenien i restes de les conduccions de l'aigua que feien servir per treballar les pells.

Els enderrocs són un primer pas per a la creació d'un passeig que ha de seguir el Fluvià des de l'inici del carrer Sant Miquel fins al parc dels Nius, a la Rodona. El cost dels enderrocs ha superat els 50.000 ?.

L'altre edifici és una casa que estava situada al carrer Valls Nous, número 1. Era un edifici que feia xamfrà amb el carrer Proa i quedava al costat de l'església del Tura.

Ara, l'Ajuntament ha acabat els murs de contenció que sostenen els edificis que estaven annexes a la casa ensorrada i hi ha quedat un petit solar buit.

L'Ajuntament ha fet els enderrocs a partir de negociacions amb els propietaris que van culminar en expropiacions acordades.