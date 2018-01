Del Dia dels Solters a les eleccions del 21-D

El Dia dels Solters, una jornada de descomptes en el comerç electrònic originària de la Xina que se celebra l'11 de novembre, i la CyberWeek, també al novembre i que suposa la confluència del Cyber Monday i el Black Friday, ha agreujat la ja de per si complicada campanya de Nadal a Correus. Així ho va remarcar l'empresa ahir, en ser preguntada per l'acumulació d'enviaments i de paqueteria en algunes oficines de les comarques de Girona. Correus va concretar que l'augment de les compres per Internet ha crescut per sobre del 20% al llarg dels útimes anys i que aquest fenomen ha estat especialment accentuat el 2017, de manera que el creixement dels enviaments postals durant els mesos de novembre i desembre ha estat molt elevat.

La celebració d'eleccions el 21 de desembre ha estat un altre factor que s'ha afegit a complicar les coses per Correus, tal com va apuntar la companyia pública, referint-se tant a la campanya com a la distribució de la propaganda electora. «Tot això ha fet que les oficines de Correus tinguessin una gran quantitat d'enviaments als magatzems», van justificar; tot apuntant que aquest fet no significa «que els enviaments estiguin més enllà del seu termini d'entrega». En relació amb aquests terminis, des de Correus van apuntar que, tant en el cas dels paquets com de les cartes, els impresos o les revistes, per exemple, el remitent contracta una modalitat d'enviament que es té en compte a l'hora de prioritzar les entregues quan la feina s'acumula.