Cada cop més gent renuncia a la llicència

? Un dels fets que més ha sorprès la Guàrdia Civil els últims anys ha estat el creixent nombre de persones que decideixen renunciar a la llicència abans que se'ls caduqui. Segons explica el tinent de la Guàrdia Civil de Girona, José Antonio Carmona, el més habitual fa uns anys era deixar que passés el temps de vigència, comunicar que no la volien renovar i arreglar els papers de l'arma. Ara, va relatar, molts els truquen abans per renunciar al permís. Un cop una persona entrega l'arma el propietari pot decidir, o bé subhastar-la i recuperar part dels diners, o bé la pot inhabilitar i emportar-se-la de nou a casa. «Molta gent vol tenir l'arma com un record, malgrat que ja no la fa servir, nosaltres la manipulem perquè no es pugui fer servir i el propietari se l'emporta», va comentar Carmona. El tinent va destacar el servei de cita prèvia que des de fa poc més de mig any ha posat el cos per tal d'agilitzar els tràmits. D'aquesta manera, aquells que volen renunciar, renovar o sol·licitar per primera vegada el permís poden fer-ho de manera més ràpida. En concret, la llei exigeix que per poder optar a una llicència cal haver superat unes proves psíquiques i físiques, haver omplert un formulari, pagar una taxa -l'import depèn del tipus d'arma- i no tenir antecedents penals.