Sant Marçal de Quarantella, un poble en venda per 2 milions

Sant Marçal de Quarantella és un petit nucli del Pla de l'Estany que s'engloba dins del municipi de Vilademuls. Està format per quatre cases, una església i una rectoria i té una particularitat: es troba en venda. Tal com explica l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, es tracta «d'una herència que ha passat per mans de molts membres», la qual «s'ha posat finalment al mercat per una xifra de dos milions d'euros».

Fa uns cinc anys aproximadament els habitatges van quedar deshabitats i això ha anat fent que es degradessin progressivament. Aquesta situació ha derivat en la voluntat de vendre les tres cases de labor conegudes per Mas Vila, Mas Figueres i Mas Can Pons. La rectoria també ho està i, tal com assegura l'alcalde de Vilademuls, «mentre es respectés la normativa urbanística del municipi» s'hi podria fer allò que vulgui el comprador.

L'església és l'únic edifici que no està inclòs en el preu, ja que un cop cada mes –o en alguns casos cada mes i mig– un capellà hi celebra missa. El municipi està format per una dotzena de pobles i ell en porta vuit o nou. Aquest capellà es dedica a rotar i va de poble en poble per celebrar els actes religiosos i cada quant toca a Sant Marçal de Quarantella.

Encara més inversió

Als dos milions d'euros que demanen pel nucli s'hi ha de sumar la inversió que probablement s'ha de fer un cop adquirit. Les cases han estat abandonades durant força temps i això significa que s'hauria de realitzar una injecció de capital important per poder-hi treure rèdit. De moment Terés assegura que «desconeixem si hi hauria algun comprador interessat» però sí que explica que «de tant en tant apareix algun arquitecte o algun representant urbanístic que dona un cop d'ull a com està tot».

L'alcalde creu que possibles compradors podrien ser aquells que hi vegin potencial per fer-hi un complex hoteler, un projecte de turisme rural o bé alguna cosa relacionada amb la restauració. «És un lloc ben situat, ben comunicat i que té molt d'encant, però en el qual s'han de posar una gran quantitat de diners» afegeix.

Un indret amb història

En l'actualitat, Sant Marçal de Quarentella pertany a la baronia i municipi de Vilademuls però antigament formava part del comtat de Besalú. Els experts no s'atreveixen a fer cap conjectura sobre l'origen i el significat del seu nom. La dada més antiga es remunta a l'any 941. El cita com a límit oriental de la possessió dels jueus anomenada Coscolla o Garric, potser precisament perquè els arbustos d'aquesta mena abundaven en aquests paratges.