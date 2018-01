La biotecnològica gironina GoodGut millora la detecció del càncer colorectal

n estudi fet per l'empresa GoodGut assenyala que els testos de cribratge del càncer colorectal basats en marcadors microbians de la flora intestinal tenen un 55% menys de falsos positius que els que es fan amb en base a la sang oculta en femta. Aquest segon mètode és el que a hores d'ara es fa servir en el programa de detecció precoç que s'aplica a Catalunya. La investigació s'ha fet amb 450 pacients de cinc hospitals catalans (Josep Trueta, Bellvitge i Vic a més de l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut d'Assistència Sanitària). GoodGut és una companyia amb seu a Girona que investiga sistemes no invasius per al diagnòstic i tractament de malalties digestives a partir de la microbiota intestinal. Els responsables de l'empresa aposten per la combinació dels dos testos ja que permetria detectar el càncer colorectal "amb un 94% de sensibilitat" i la neoplàsia avançada "en un 80%", segons explica el director mèdic de GoodGut, Xavier Aldeguer. L'estalvi calculat és de 5,5 milions d'euros (MEUR) en cada ronda de cribratge. Ara mateix es fa una ronda cada dos anys.

Actualment, el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte passa per recollir mostres de femta dels pacients i buscar-hi restes de sang ocultes. En cas que el resultat sigui positiu, es dona hora als afectats perquè vagin a l'hospital a fer-se una colonoscòpia i confirmar o descartar que pateixin càncer.

Els responsables de GoodGut admeten que el mètode actual és "eficaç i econòmic" però li veuen com a punt feble que té un "baix valor predictiu positiu de càncer", que se situa en el 8%. Això fa que hi hagi, segons asseguren, un "alt nombre de falsos positius" i "colonoscòpies innecessàries".

L'empresa es dedica a la recerca i desenvolupament de mètodes no invasius per detectar i tractar les malalties digestives fent ús de la microbiota intestinal. El seu mètode passa per analitzar la presència d'uns microbis concrets que apareixen a la flora intestinal en malalts de càncer o població de risc.

El doctor Antoni Castells, un dels coordinadors del programa de detecció del càncer colorectal a Barcelona, apunta que si es confirmen aquests resultats es podrien reduir les colonoscòpies innecessàries en un 32% i la detecció de les lesions precanceroses en un 59%. GoodGut calcula que aquesta situació es traduiria en un estalvi de, "com a mínim", 5,5 milions d'euros per cada ronda de cribratge.

L'estudi s'ha fet a 450 pacients amb clínica suggestiva de tenir càncer de colorectal i que han passat per una colonoscòpia. Els centres són el Josep Trueta de Girona, el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, el Consorci Hospitalari de Vic, l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Institut Català d'Oncologia.



Aposten per combinar els dos tests

En base a aquest estudi, la proposta que fan passa per combinar els dos test (el de bacteris intestinals i el de femta en sang) per tal de millorar la detecció del càncer colorectal reduint els falsos positius. La consellera delegada de GoodGut, Mariona Serra, creu que el sistema actual és "més de diagnòstic precoç que preventiu".

L'empresa va néixer el 2014 i té la seva seu al Parc Científic i Tecnològic de Girona. Els seus orígens es troben a la Universitat de Girona (UdG) i a l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI).