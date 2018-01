Prop de 2.500 consultes ateses durant el primer any del Servei d'Atenció Telemàtica a la víctima del delicte

Preguntes com «On he de posar una denúncia?», «A quins òrgans judicials he d'acudir?» o «Com puc sol·licitar una mesura de protecció?». Només amb una trucada de telèfon o amb un correu electrònic, qualsevol víctima d'un delicte té a la seva disposició un equip de professionals per ajudar-la i orientar-la gratuïtament.

En el seu primer any de funcionament, el Servei Telemàtic d'Atenció i Informació a la Víctima del Delicte ha rebut 2.453 consultese provinents de tot Catalunya. La majoria dels usuaris són dones (60 %) d'entre 40 i 50 anys (20 %). El major nombre de trucades i correus electrònics són sobre el procediment per interposar una denúncia (47,5 %). El següent tipus de consulta més habitual és el de víctimes que no saben on s'han d'adreçar (34 %) i de quins recursos disposen. Des del Servei se les deriva, per exemple, a la Policia, als serveis socials o al centre sanitari més proper.

Les peticions d'informació per saber si els fets denunciats s'estan investigant o si ja han arribat als jutjats (5,4 %) o per conèixer el compliment de la condemna de presó dels agressors (5 %) també destaquen entre els motius més habituals de les trucades i els correus electrònics. Prop de la meitat de les consultes (43 %) són per delictes contra la propietat (furts i robatoris); un 12,5 % ho són per violència de gènere, i un 10,4 % per violència domèstica.



Atenció en sis llengües

L'equip especialitzat en l'atenció telemàtica a la víctima del delicte atén des de les vuit del matí fins a les deu de la nit, i els usuaris s'hi poden adreçar en català, castellà, anglès, francès, alemany i àrab. El Servei, adjudicat a la Creu Roja per un període de quatre anys, es presta des del Centre de Coordinació que té a Barcelona. Les víctimes s'hi poden posar en contacte per telèfon o a través del correu electrònic.

L'Estatut de la Víctima del Delicte, que va entrar en vigor l'octubre de 2015, reconeix el paper de la víctima com a subjecte de drets dins del procés penal. Entre el catàleg de drets reconeguts, destaquen el dret d'informació, el de participació en el procés penal i el de protecció i reconeixement de les víctimes. Aquesta Llei incorpora la Directiva Europea 2012/29/UE, que obliga els poders públics a donar una resposta no solament per reparar el dany, sinó també per minimitzar els efectes traumàtics d'haver sofert un delicte.