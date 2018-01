El Pla de l'Estany estrena centre de salut mental infantil i juvenil

El nou equipament per a l'atenció a la salut mental infantil i juvenil del Pla de l'Estany, que descongestionarà el centre que fins ara cobria el servei a aquesta comarca i el Gironès, ha entrat en funcionament aquest gener. Segons dades provisionals del 2017, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) del Gironès-Pla de l'Estany va atendre gairebé 1.643 pacients, dels quals 258 eren del Pla de l'Estany. Del total de pacients atesos, prop de 600 han estat casos nous. L'atenció al conjunt d'usuaris va requerir fer prop de 10.000 visites de diferents tipus i els diagnòstics més freqüents han estat trastorns adaptatius, per dèficit d'atenció, per ansietat i de conducta alimentària.

La nova instal·lació, situada a l'edifici El Portal de Banyoles, és fruit d'un acord entre el Consell comarcal del Pla de l'Estany i l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i compta amb un equip professional integrat per dues psicòlogues, una psiquiatra i una treballadora social, que oferiran atenció setmanal de dilluns a divendres.

El nou CSMIJ és un equipament cedit per l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal i forma part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona. El Portal acull també altres serveis i programes destinats a l'atenció de la infància, l'adolescència i les famílies que requereixen intervencions socioeducatives, terapèutiques i de suport, com ara el Centre Obert, el Servei d'Intervenció amb Famílies, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i altres ajudes de suport psicològic a dones i menors.

La cap de Serveis d'Atenció a la Infància i Famílies de l'àrea de Benestar Social del Consell comarcal del Pla de l'Estany, Vanesa Català, i el director de la Xarxa de Salut Mental de l'IAS, Claudi Camps, van coincidir en afirmar que amb el nou dispositiu es guanya en accessibilitat i en continuïtat assistencial.