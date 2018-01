Banyoles celebra Sant Antoni Abat amb cercavila i benedicció

L'habitual benedicció dels animals i una cercavila per diferents indrets de la localitat van servir ahir per celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat a Banyoles. El bon temps va afavorir la participació en les activitats que s'havien programat, i que van començar amb un esmorzar al Club Hípic Pla de l'Estany. La cercavila va començar després de la missa, i va seguir un recorregut per diversos indrets del centre de la ciutat, durant el qual a més es va fer la benedicció dels animals participants. La celebració banyolina de Sant Antoni es va tancar amb un dinar popular.