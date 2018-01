Denuncien sobrecàrrega a les urgències del Trueta i esperes de més de sis hores

Diversos sindicats de l'hospital Josep Trueta de Girona denuncien una situació «insostenible» per la «pressió a la que es troba sotmès el personal» del servei d'Urgències a causa de l'augment de la demanda derivat de l'epidèmia de grip i asseguren que s'ha generat esperes que superen les sis hores per a que els pacients siguin atesos. Per la seva banda, la direcció del centre rebaixa aquest temps d'espera fins als 55 minuts i assenyala que, malgrat que aquest hivern s'ha atès un 18% més de pacients, l'espera i l'assistència ha estat «molt més breu» que l'any anterior.

Els sindicats Satse, Metges de Catalunya, CATAC-CTS-IAC i la UGT critiquen que els professionals d'Urgències pateixen un augment de la càrrega de treball, un problema que, asseguren «és habitual i s'agreuja més en l'època de la grip».

En aquest sentit, posen com a exemple que de l'1 al 15 de gener, coincint amb la irrupció de l'epidèmia a Catalunya, el centre de referència de les comarques gironines ha atès 530 urgències més que l'any passat en el mateix període i que «la majoria dels pacients han estat una mitjana de 6 hores i 23 minuts esperant per ser atesos». Tot plegat, afirmen, «també ha provocat que les ambulàncies d'urgències hagin estat retingudes».

Al seu torn, el Trueta confirma que si bé és cert l'increment d'usuaris, el temps de resolució del servei «ha millorat notablement en relació a l'any anterior». Així, l'hospital assenyala que l'espera mitjana per ser atès a Urgències ha estat de 55 minuts i 22 segons i que l'estada mitjana al servei -és a dir, el temps que el pacient passa al centre des que arriba fins que rep l'alta- ha estat de 4 hores i 16 minuts, 59 minuts menys que en el mateix període que l'any passat.

Pel que fa als pacients que han requerit ingrés, l'estada mitjana a Urgències ha estat de 5 hores i 24 minuts, mentre que l'any passat durant la mateixa quinzena va ser de 10 hores i 42 minuts, el que suposa que la reducció del temps d'espera per ingrés hospitalari ha estat de 5 hores i 17 minuts.

«Reforços insuficients»

Els sindicats asseguren que la situació de sobrecàrrega és fruit de «mancances en la previsió i la gestió» per part de la direcció. «Els reforços a l'hospital Trueta han sigut i estan essent insuficients per totes les categories professionals», assenyalen les organitzacions en un comunicat conjunt.

Assenyalen que ja han reiterat les seves queixes en diverses reunions mantingudes amb la direcció del centre i reclamen que s'apliquin mesures per alleujar la càrrega de feina dels treballadors i millorar el temps de resposta.

Des del centre argumenten que s'han contractat reforços tant al col·lectiu de metges com d'inermeria per fer front a l'augment d'activitat propi de l'epidèmia de la grip. S'ha contractat un metge més al servei d'Urgències pel torn de nit; s'ha reforçat la guàrdia de Medicina Interna amb un professional més durant 12 hores en caps de setmana i festius; s'ha reforçat amb un facultatiu més la guàrdia de Medicina Intensiva i s'ha posat en marxa una guàrdia localitzada de Pneumologia. Pel que fa als professionals d'infermeria, s'ha reforçat el servei d'Urgències amb una infermera més per torn, és a dir, sis persones en total.

Així mateix, també remarquen que des del 18 de desembre Girona disposa d'un nou dispositiu, el CUAP Güell, per atendre les urgències 24 hores. L'equipament, que en el seu primer mes ha rebut uns 6.000 pacients, està pensat per atendre pacients de complexitat baixa i moderada, descongestionant així les Urgències.