L'Oncolliga confia a reunir 4.000 participants a la cursa Rn4Cancer d'aquest diumenge

La Fundació Oncolliga Girona confia reunir uns 4.000 participants en les vuit curses simultànies que organitza diumenge coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer, que és el 4 de febrer. Es tracta de la Run4Cancer,

una cursa solidària d'àmbit provincial que enguany arriba a la quarta edició entre les vuit seus on se celebra: Figueres, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Olot, Salt, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar.

L'organització d'aquesta prova va a càrrec de la delegació d'Oncolliga a cada població, amb el suport i col·laboració d'altres entitats del municipi, i des de la primera edició el nombre de participants no ha parat de créixer.

«L'any passat hi va haver 3.400 participants i esperem que aquest any podrem superar aquesta xifra i arribar als 4.000», indica Carla Garrido, responsable de l'àrea de Promoció de l'Oncolliga.

El Run4Cancer consta de dues modalitats: un circuit de 10 quilòmetres pensat per a corredors habituals, i un altre de 5 quilòmetres pensat per a tots els públics i ideal per fer en família. Els recorreguts són circulars i transcorren pels nuclis dels municipis i el seu entorn. La sortida serà puntualment a les 10 del matí a totes les seus de la cursa i hi haurà la possibilitat d'inscriure-s'hi el mateix dia des d'una hora abans de la sortida.

Fins avui, estarà habilitada també la plataforma online per inscriure's de manera anticipada, a www.oncolligagirona.cat.

Les inscripcions dels participants i les donacions de diverses empreses col·laboradores van fer possible obtenir l'any passat uns beneficis de 17.466,39 euros, que es van destinar a finançar els diferents serveis que l'Oncolliga ofereix als malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies.