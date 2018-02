El cas dels pit bulls de Llagostera, a judici

Els jutjats de Girona celebraran aquest pròxim dilluns el judici contra la propietària de dos pit bulls que van atacar un veí de la localitat de Llagostera i el van deixar hospitalitzat. La dona està acusada per la fiscalia i l'acusació particular d'una imprudència greu i se li reclama una suma de més de 250.000 euros en concepte de responsabilitat civil pels danys causats a la víctima.

Els fets es remunten al març del 2016, un dia en què l'home havia sortit de casa seva per anar a comprar. L'acusada vivia a la parcel·la del costat i quan la víctima va passar per davant, la dona li va demanar ajuda perquè no podia obrir la porta. Va ser llavors quan l'home –de 64 anys– es va apropar al terreny i els gossos van empènyer la porta, se li van tirar a sobre i li van causar ferides de gravetat al cap i al braç. Els pit bulls també van mossegar la seva propietària quan aquesta volia ajudar la víctima i finalment va ser un jove que passava per allà qui va aconseguir enretirar els animals.

Arran de la situació, la víctima va ser ingressada a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat greu a causa de les mossegades i va requerir intervencions quirúrgiques en més d'una ocasió.

Posteriorment va sortir a la llum que no era la primera vegada que els gossos havien atacat un humà. Dos anys abans, també havien mossegat la propietària de l'habitatge de l'acusada.



Mobilització ciutadana

Després del succés, els animals van ser traslladats a la protectora d'animals de Figueres, però al cap d'unes hores la dona ja tornava a tenir els gossos a casa. Això va desencadenar la mobilització d'una trentena de llagosterencs, que es van concentrar davant la seva casa per protestar contra el retorn dels animals. Paral·lelament, l'Ajuntament de la localitat va interposar dues denúncies administratives per l'incompliment de la tinença d'animals.