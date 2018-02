CCOO demana una reunió amb el personal d'Urgències del Trueta

La secció sindical de Comissions Obreres (CCOO) a l'hospital Josep Trueta de Girona ha demanat a la directora d'infermeria del centre una reunió amb tot el personal d'Urgències per tractar la situació del servei fer una valoració conjunta de com s'ha d'abordar l'increment de la demanda assistencial de les darreres setmanes, produïda per l'epidèmia de la grip.

En la petició asseguren que el personal està vivint «una situació d'impotència» i «un esgotament tan físic com psíquic» i assenyalen que «fins i tot s'ha hagut de dotar de camilles extres d'altres serveis per tal que les ambulàncies poguessin descarregar els pacients».

La portaveu de Comissions Obreres al Trueta, Maria Àngels Rodríguez, assenyala que, malgrat que s'han contractat reforços per a la temporada de grip, «no són suficients per fer front a l'increment d'usuaris» i que el que cal és incrementar la plantilla.

La queixa se suma al comunicat conjunt que van fer dimarts quatre sindicats del centre -Satse, Metges de Catalunya, CATAC-CTS-IAC i UGT-, on alertaven d'una sobrecàrrega de feina i esperes de més de sis hores per poder ser atès.

Des de la direcció del centre, però, desmenteixen les dades dels sindicats i assenyalen que, malgrat que és cert que aquest hivern s'ha atès un 18% més de pacients que l'hivern passat, els temps d'espera i d'assistència han estat molt més breus que temporades passades. Així, l'hospital assenyala que enguany l'espera mitjana per ser atès a Urgències ha estat de 55 minuts i 22 segons i que l'estada mitjana al servei -el temps que passa entre qu el pacient arriba i fins que li donen l'alta- és de 4 hores i 16 minuts, 59 minuts menys que l'any passat.