El tercer gener més càlid des de 1884

El passat mes de gener va resultar ser el tercer més càlid des de l'any 1884 a la ciutat de Girona. Així ho demostren les dades proporcionades pel meteoròleg del Diari de Girona Gerard Taulé, el qual afirma que només es van registrar xifres superiors en dues ocasions. La primera va ser la més alta de totes i es va donar l'any 1955, amb una mitjana d'11,1 ºC. La segona va ser fa dos anys , concretament el 2016, quan la temperatura es va enfilar als 11 graus. La temperatura mitjana dels geners al centre de Girona durant el segle XXI és de 9,1 ºC, una mica superior a la que s'havia registrat prèviament al segle XX, amb 7,2 ºC.

Durant aquest darrer recompte s'han pogut determinar certes dades, com que no hi ha hagut onades de fred ni tampoc massa glaçades. Hi va haver tres dies en què les temperatures màximes van sobrepassar els 20 graus, tot i que no es va batre el rècord: els 25 ºC del 27 de gener de 2003. Pel que fa a les precipitacions, aquestes han estat moderades i s'ha de remarcar que no ha bufat tant de vent com en altres llocs de la província. Les que més han predominat han estat les situacions de mestral i ponent.



Venen dies de fred

Durant la jornada d'ahir, els termòmetres van caure en picat i van deixar valors per sota zero a pràcticament tota la província. En alguns municipis com Vilobí d'Onyar o Fornells de la Selva les temperatures van ser pràcticament de -7 ºC i en altres com Girona, Sant Pau de Segúries, Cruïlles o Cassà de la Selva van oscil·lar entre els -6 i els -5 ºC. Algunes nevades febles van descarregar al vessant nord del Pirineu, i a partir d'avui està previst que la pluja s'estengui, amb cota de neu a 700 metres.

La setmana vinent l'ambient serà molt fred, si bé els núvols impediran que a la nit els valors siguin extremadament baixos. També hi haurà una gran probabilitat de glaçades, fins i tot en punts pròxims al litoral.