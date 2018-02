Presó per a l'home que va matar un veí de Llagostera a ganivetades

El magatzem de Vilanova de Sau on els Mossos van trobar un cadàver divendres a la nit

El magatzem de Vilanova de Sau on els Mossos van trobar un cadàver divendres a la nit ACN

El jutjat ha enviat a presó l'home que va matar a ganivetades un veí de Llagostera i va amagar el cadàver en una nau de Vilanova de Sau (Osona). El detingut, un mecànic de Vic de 49 anys, s'ha negat a declarar davant del jutge, tot i que ja havia confessat el crim quan divendres es va entregar als Mossos d'Esquadra. Ho va fer-ho en veure's acorralat, perquè la policia ja tenia clar que ell era qui havia matat la víctima. La investigació ha permès determinar que el crim va tenir lloc la nit del 22 de gener en una casa del carrer Esperança de Vic, que el detingut tenia llogada. La víctima, que tenia 37 anys, hi va anar per aconseguir una arma, ja que l'havien amenaçat de mort. Fins i tot, aquell mateix vespre, abans de desaparèixer, va enviar diversos WhatsApp a la seva dona on se'l veia empunyant un rifle de mira telescòpica. A partir d'aquests missatges, del senyal del mòbil i d'una mentida que el mecànic va explicar a la policia, els Mossos van poder lligar caps.