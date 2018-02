«Anàvem tres dies a La Molina i esperarem aquí fins que puguem pujar»

Tren parat a tres estacions de La Molina. Disset alumnes d'un institut de l'Hospitalet i diversos usuaris queden aturats a l'estació de Ripoll per la interrupció de la línia fins a Puigcerdà.

lumnes d'un institut de l'Hospitalet de Llobregat i diversos usuaris van quedar aturats ahir al matí a l'estació de Ripoll per la interrupció de la línia de tren entre aquesta població i Puigcerdà.

Els estudiants de 1r d'ESO i 1r de Batxillerat es dirigien amb dos professors a passar tres dies esquiant a La Molina. «Quan érem a tres parades de La Molina ens han dit que hi havia hagut una baixada de tensió i arbres a les vies i que no es podia continuar», va explicar el professor del centre, Xavi Ronda.

Esperen que a partir de les dues del migdia la circulació es pugui reprendre i puguin passar les colònies a l'estació d'esquí. «La nostra intenció no és tornar a Barcelona, esperarem aquí fins que puguem pujar», va insistir.

La interrupció de la línia de tren entre Ripoll i Puigcerdà va deixar diversos usuaris afectats. La neu va obligar a tallar la R3 i aquells que es dirigien a l'estació d'esquí es van haver d'aturar a la capital del Ripollès. Això és el que els va passar a un grup d'estudiants de l'institut Apel·les Mestres de l'Hospitalet de Llobregat, que anaven de tres dies de colònies a La Molina.

El professor del centre, Xavi Ronda, va explicar que quan estaven a tres parades de l'estació d'esquí, els van anunciar que hi havia hagut una baixada de tensió i arbres a la via. «Ens han dit que no es podia continuar i ens han deixat aquí». Com que tampoc s'hi pot circular per carretera, van haver d'esperar que es reprengués el servei. «La nostra intenció no és tornar a Barcelona, ens esperarem aquí fins que puguem pujar», va insistir. «Ens han dit que potser a partir de les dues del migdia tornaran a circular trens», va afegir Ronda.

Els disset alumnes del centre estaven molt «emocionats» amb l'excursió i esperen poder reprendre-les malgrat l'aturada d'aquest matí. «Jo estava molt emocionada i quan m'han dit que potser tornaríem a Barcelona m'he posat una mica trista però esperem que puguem anar de colònies», va assegurar l'estudiant de 1r d'ESO Sara Calero.

Ahir el matí ella i altres estudiants d'aquest curs i de 1r de Batxillerat van estar jugant a l'estació amb la neu acumulada intentant fer menys llarga d'espera.

El mateix li va passar a l'Anna Maria Sarró. Anava a passar dos dies esquiant però es va trobar amb la interrupció del servei. «Hem arribat a les nou i no ens han dit res, ens han deixat aquí i ens han dit que el pròxim tren potser el podrem agafar», va dir Sarró. La seva intenció tampoc és tornar perquè ha pagat l'estada a l'estació d'esquí i el forfet.