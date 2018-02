La fiscalia demana 30 anys de presó per abusar sexualment de tres menors de Llívia

L'Audiència de Girona ha celebrat avui el judici d'un home acusat d'abusar sexualment de tres menors de Llívia. Quan els pares d'una de les famílies afectades van denunciar els fets, els nens tenien 5 i 9 anys. Aquella tarda, tal com va explicar la mare durant la vista, els havia deixat amb l'acusat mentre ella estava treballant. En arribar, va notar que els nens estaven molt callats i en preguntar-los, el més gran li va dir que l'home "els hi havia fet un massatge al pitu". També van explicar que li havia introduït "un pal de color blau" a l'anus del més petit dels germans i que els hi havia fet mirar "una peli per adults" justificant que era per veure com es feien els nadons.

Aquell mateix dia, el 8 de maig del 2015, els nens van ser visitats a l'hospital transfronterer de la Cerdanya, on els especialistes forenses els van detectar possibles senyals d'agressions de caràcter sexual. Durant la sessió d'ahir es va explicar que les proves no havien estat concloents, però sí que es dona credibilitat als relats dels petits, que tal com van explicar les psicòlogues, "van oblidant els fets a consciència" perquè els "fa vergonya i els crea malestar".

A més de la declaració de la primera família, el processat també hauria abusat d'un altre nen de 3 anys. El pare del menor va explicar durant el judici que l'acusat havia estat cuidant del seu fill unes quantes vegades i que es van disparar totes les alarmes quan el petit els hi va preguntar si "xuclar la tita estava mal fet". Els progenitors van denunciar els fets i van admetre que van requerir d'atenció psicològica després del succés.



Patia un transtorn de personalitat

Quan van passar els fets l'acusat vivia amb els seus pares i ocupava el número 12 de la llista d'ERC a les eleccions municipals de Puigcerdà com a independent. Durant la sessió d'avui els psicòlegs també han realitzat un perfil de la personalitat de l'home, el qual han definit com "ansiós-depressiu", amb un "transtorn de personalitat" i un "bloqueig afectiu" derivat dels seus mals records escolars i d'experiències sexuals traumàtiques. Els professionals el van definir com una persona extremadament impulsiva, però que en tot moment era capaç de distingir "el bé del mal".

Els psicòlegs van negar que l'home tingués un desig sexual envers els menors i van justificar l'acostament cap als mateixos com una "satisfacció" per una persona que pateix una "fòbia social". Tot i així, aquestes explicacions van deixar a la sala amb molts dubtes, ja que moments abans un agent de policia havia explicat que arran de la investigació - en registrar el mòbil i la tauleta del processat per si hi havia més possibles víctimes - li havien descobert fotografies de menors sense roba, així com pornografia infantil. També van trobar un intercanvi de correus entre ell i l'administrador d'una pàgina de persones "pròximes a les relacions sexuals entre menors i adults".



Declaració per interés

El darrer en declarar va ser l'acusat, que va optar només per contestar a les preguntes de la seva advocada. L'home va confirmar que havia donat classes de repàs als dos germans de la família que l'acusa ara d'abusos, i que sempre que anava a casa dels nens hi havia algun adult. El processat va explicar que les declaracions que va prestar en un inici acceptant els fets van ser perquè havia estat pressionat per la seva defensa i que es pensava que "si acceptava la culpabilitat, la pena seria menor".

També va relatar que actualment es trobava a la presó del Puig de les Basses de Figueres i que des del moment en que va ingressar, havia estat realitzant pagaments de responsabilitat civil "de forma voluntària" abonant més del 50% que guanya allà, que eren "uns 100 euros al mes".



30 anys de presó

El ministeri fiscal l'acusa d'un delicte d'abús sexual a un menor de 13 anys i dos delictes d'abús sexual amb accés carnal per via anal. En total la pena s'eleva fins als 30 anys de presó amb una responsabilitat civil de 16.000 euros. També afegeix que posteriorment, el processat no pugui tenir professions que requereixin contacte amb menors durant 6 anys. Pel que fa a l'acusació particular - en representació de la família dels dos germans - s'adhereix a la petició del fiscal i només difereix en la suma de la indemnització, que en aquest cas arriba als 60.000 euros.

Pel que fa a la defensa, aquesta en demana l'absolució perquè considera que els fets no han estat provats, però en el cas que s'acabi condemnant a l'acusat vol que es tinguin en compte tres atenuants: una per reparació de danys, una per dilacions indegudes i una tercera per alteració psíquica.