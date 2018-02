Fuster, a la segona conferència del cicle del Col·legi de Metges

El doctor Valentí Fuster, cardiòleg i president de la Fundació SHE, va protagonitzar dijous la segona conferència del cicle organitzat per commemorar el 120è aniversari del Col·legi de Metges de Girona. Fuster va omplir l'auditori del CaixaForum Girona i va fer falta habilitar una sala addicional perquè més assistents poguessin seguir l'acte, en directe, a través d'una pantalla.

Fuster va parlar sobre els factors de risc de la malaltia cardiovascular i de la importància de la conscienciació d'adquirir hàbits saludables des de ben joves ja que la malaltia comença als 20-25 anys. Va explicar que tots tenim factors de risc però que, segons diverses investigacions, es poden modular.

Fuster va citar diversos estudis sobre els factors de risc i les variables de salut. Va mencionar la tasca que havia realitzat amb nens de diverses edats, començant amb infants de 3 a 6 anys, als que se'ls havia explicat durant 6 mesos com funciona el cos, la importància de l'alimentació i l'exercici físic i com controlar les emocions per comprovar, quina influència tenia en ells la introducció d'aquestes pautes de salut en una determinada edat o altra.