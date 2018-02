Demà, encara més fred

Un total de sis províncies tindran aquest dimecres avís de risc (groc) per nevades, fenomens costaners, baixes temperatures i precipitacions, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, Osca i Lleida estan en risc per nevades, amb una acumulació de fins a 10 centímetres, mentre que Pontevedra es troba en avís per precipitacions que podrien acumular fins a 40 mil·límetres per metre cúbic.

Quant als avisos per baixes temperatures, que podran baixar fins als -6 graus, hi ha les províncies de Lleida i Girona, on a més hi haurà risc per onatge.

A més, la Corunya i Lugo es troben en risc de fenòmens costaners amb onades de fins a cinc metres d'alçada.

A les Balears, intervals ennuvolats sense descartar alguna precipitació ocasional a primeres hores al nord-est ia la meitat sud ia les Canàries predomini de temps estable, amb algun interval ennuvolat.

La cota de neu se situarà al voltant de 600 a 800 metres als Pirineus, i entorn de 1200 a 1600 metres a la resta de la meitat nord, pujant durant el dia fins als 1800/2000 metres.

Les temperatures aniran en augment generalitzat a la Península i Balears, i seran localment notable de les mínimes al nord, centre i Mallorca. A les Canàries, pocs canvis o en ascens. Les gelades es restringiran a zones altes de Pirineus i, puntualment, zones de muntanya de la meitat nord i serres del sud-est.

Els vents predominaran de component oest a la Península i Balears, sent sud-oest i sud al Cantàbric, forts o amb intervals de fort a Galícia i oest d'Astúries. Alisis a Canàries.