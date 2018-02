38.000 arbres contra el CO2

través de la Cooperativa Forestal de Catalunya, al llarg de l'any passat els socis del Consorci Forestal de Catalunya van plantar 43.000 arbres d'espècies forestals a les seves finques, especialment coníferes de les varietats radiata i Douglas. Del total d'arbres plantats, informen fonts del Consorci Forestal, 38.350 es troben en boscos privats de la província; de fet, en termes de superfície, 40 de les 45 hectàrees de plantació es troben dins dels límits de la província, assenyalen les mateixes fonts.

Expliquen des del Consorci que al llarg del seu cicle de vida aquests arbres «absorbiran fins a 21.000 tones de CO2 que no aniran a l'atmosfera, contribuint d'aquesta manera a retirar una bona quantitat de gasos causants de l'escalfament del planeta», provocats per l'activiata humana. Això és possible gràcies a l'absorció de CO2 que fan els arbres, que es queden amb el carboni de la molècula per utilitzar-lo en forma de carbohidrats durant el seu procés de creixement.

Així, els àtoms de carboni queden fixats a la fusta dels arbres, cosa que ajuda a retirar l'excés de gasos a l'aire que provoquen l'escalfament global del planeta. La xifra d'arbres plantats durant la temporada 2016-2017 representa un 29% d'increment respecte a la campanya anterior, quan es van plantar prop de 34.000 arbres.



Quatre voltes al món en avió

Les 21.000 tones de diòxid de carboni equivalen a la petjada de carboni que emetria un avió de passatgers fent quatre voltes al món, tenint en compte els gasos que s'emeten amb aquest mitjà de transport, o també és equivalent a la petjada provocada pel consum elèctric en un any de 15.100 llars. Aquesta quantitat de carboni és el total que fixen els arbres durant tot el seu cicle de vida, tot i que és durant els seus primers anys de creixement quan en fixen més.

L'any passat els socis del Consorci van plantar sobretot tres varietats de conífera ( radiata, Douglas i marítim) i alzina. També van apostar per la noguera i el cirerer. En aquest context, des del Consorci afirmen ser «conscients que les noves plantacions poden ser un actor important per les reduccions de gasos d'efecte hivernacle», tot i que la major part de l'èxit, matisen, «ha de venir per la reducció global de les emissions de diòxid de carboni».



Punt de partida

Aquestes plantacions són el punt de partida d'una activitat que «genera una matèria primera renovable, de proximitat» i que «suposa un incentiu per l'economia forestal generant llocs de treball i riquesa en zones rurals», assenyala l'entitat que agrupa els propitaris forestals. El Consorci Forestal de Catalunya, que enguany celebra els 70 anys de la seva creació, agrupa uns 1.500 socis entre propietaris i associacions forestals, amb més de 200.000 hectàrees forestals distribuïdes pel conjunt de les comarques catalanes. L'entitat té la seu a Santa Coloma de Farners –a la Casa del Bosc, que també acull la Fundació Boscos– i a Solsona –al Centre d'Empreses Innovadores del Solsonès.