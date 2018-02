Manifestació pels encausats de Fellines

A dos dies de l'inici del judici contra els sis activistes que van oposar-se a la col·locació de la Torre 66 de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a Fellines, ahir va tenir lloc una manifestació a Girona per donar-los suport. Prèviament a la concentració de la tarda ja s'havien dut a terme algunes activitats com una taula rodona de lluites pel territori amb representants de diferents col·lectius o la celebració d'un dinar popular.

L'acte principal, però, estava convocat a les cinc de la tarda, una cita on finalment van assistir prop d'un miler de persones. Armats amb pancartes i banderes van anar desfilant des de la plaça Catalunya fins a la seu de la Generalitat, passant pels carrers més cèntrics de la ciutat a crits de «No a la MAT, ni aquí ni enlloc» o bé «Guerra per a qui destrossi la terra».

A la manifestació s'hi va anar sumant cada vegada més gent i en algunes ocasions la marxa s'anava aturant en llocs estratègics, com per exemple davant dels Jutjats de Girona, on els assistents van protagonitzar una sonora xiulada. Els acusats també van estar presents en l'acte, com és el cas de l'activista que es va enterrar amb el cotxe i es va encadenar a un bidó ple de ciment. «Ningú ens va preguntar si volíem aquesta línia de Molt Alta Tensió, ens la van imposar, incomplint els acords de la Generalitat i Red Eléctrica que deien que no es podia col·locar més a prop de 100 metres d'un habitatge i a 400 metres d'un poble», va assegurar l'encausat, afegint que «el cas de Fellines n'era un exemple».

El judici començarà el pròxim dimarts 27 de febrer a l'Audiència de Girona i està previst que duri tota la setmana. A banda dels sis activistes, també hi ha acusat un comandament del cos dels Mossos d'Esquadra.

En aquesta vista es jutjaran els fets que van tenir lloc el gener del 2014, quan un jove es va atrinxerar a l'interior d'un cotxe que els activistes havien enterrat prèviament per protestar contra la col·locació de la Torre 66 de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) del tram de Bescanó-Santa Llogaia. El succés va desencadenar també un tens enfrontament entre els agents dels Mossos d'Esquadra i els manifestants que donaven suport al jove enterrat.