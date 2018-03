La Diputació rebutja revisar el finançament dels grups polítics aquest mandat

Per enèsima ocasió la CUP s'ha quedat sola al ple de la Diputació de Girona, reunit avui, dimarts 20 de març, en sessió ordinària. L'únic diputat cupaire, Lluc Salellas, ha defensat una moció que proposava la creació d'una "comissió de treball" per "reduir les dotacions econòmiques dels grups polítics", que representa una despesa anual, segons les dades de la CUP, que s'aproximen als 1,2 milinos d'euros (l'equip de Govern rebaixa la despesa fins al milió, és a dir, en 200.000 euros anuals).

PDeCAT, ERC, PSC i Indepents de la Selva han votat en contra de la proposta amb l'argument que la proposta és extemporània i que en qualsevol cas s'hauria de plantejar a l'inicia del nou mandat, que començarà l'estiu del 2019, un cop celebrades les eleccions municipals i constituïts els nous ajuntaments.

En la moció la CUP també recorda que en el ple de constitució de l'ens celebrat el 15 de juliol de 2015 es va acordar la creació de 25 llocs de treball que ocupen "personal de confiança" o d'"assessorament especial", 23 dels quals quedaven reservat per a persones que s'ocupen de fer "tasques d'assessorament i coordinació del ple".

La formació cupaire considera que es tracta de recursos "sobredimensionats", sobretot en un context d'"emergència social" en què "els representants polítics i institucions" han de "donar exemple a la ciutadania i aplicar criteris d'austeritat i de contenció de la despesa".

Els arguments de Salellas han estat rebutjats, amb matisos, per la resta de grups, sobretot de l'equip de Govern, que amb vehemència no es va abstenir de retreure al diputat que la seva formació rep les assignacions pertinents (1.500 euros mensuals per al grup de la CUP més 500 euros per cada membre). Igualment, PDeCAT, ERC, PSC i Independents de la Selva van posar de relleu la feina que fan els assessors, que consideren "imprescindible" per a l'activitat política de cada grup, que alguns van qualificar de "frenètica".

El debat ha adoptat certa agror, sobretot durant l'enfronatament dialèctic mantingut per Salellas i el vicepresident Albert Piñeira, que ha demanat al diputat de la CUP que expliqués públicament quan cobra al mes: "1.490 euros, 2,5 vegades el salari mínim", repartits en 14 pagues anuals, el màxim que fixa el codi ètic de la formació anticapitalista, ha respost Salellas. La diferència, la cedeix, afirma, al partit. El sou brut d'un diputat de l'oposició amb dedicació exclusiva està fixat en els 33.000 euros bruts l'any, que dividits en 14 pagues es tradueixen en 2.357 euros bruts mensuals.



Endeutament zero

A banda de la discussió sobre el finançament dels grups polítics, ha donat compte de la liquidació del pressupost general, de l´informe d´estabilitat pressupostària i de l´informe sobre inversions de financerament sostenibles, que suposen, tal com ha apuntat el vicepresident Miquel Noguer, que ha presidit la sessió, la liquidació del deute de la Diputació. Entre d'altres qüestions, el Ple també ha aprovat en la sessió d´avui el pressupost per a l´exercici de 2018 del Consorci d´Arts Escèniques Salt-Girona (CAES), adscrit a l'ens i que forma part del pressupost de la corporació, per un import de 326.000,00 euros. Aquest pressupost del consorci entrarà en vigor una vegada publicat l´edicte, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona. L´aprovació ha comptat amb els vots a favor del PDeCAT, ERC, PSC i IdS, i amb l´abstenció de la CUP.