La Fira del Primer de Maig portarà activitat i festa al centre d'Olot

La Fira de la Primavera tornarà a portar activitat aquest dimarts 1 de maig al centre d'Olot. Les obres del Firal han obligat a buscar un nou espai per a les activitats de la Fira, totes situades al centre de la ciutat. El mercat de l'automòbil i la secció comercial s'instal·laran al Firalet. L'annex artesà s'ubicarà a la plaça Major i el mercat d'artesania, a la plaça Pia Almoina i carrers adjacents, arribant fins a la plaça del Carme on s'hi podrà trobar Alçaqui, una col·lecció familiar (pensada per a nenes i nens de 3 a 8 anys) que simula un complet parc d'aventura i diversió formada per diferents espais i alçades. Rocòdrom, tobogans, túnels, teranyina, pilotes gegants, piscina de boles, pont penjant, joc simbòlic, construccions i noves tecnologies es trobaran en aquest punt perquè els més joves puguin gaudir de la Fira de la Primavera.

Aquest any la 16a exposició de la Història del Motor a la Garrotxa es durà a terme al pati de l'antic hospital amb un monogràfic dels Citroën 2 cavalls i derivats, organitzat pel Club Motor Antic Garrotxa.

El mercat extraordinari de roba s'instal·larà com sempre a la plaça Balmes i carrers adjacents; el mercat del disc, a la plaça Clarà; el mercat de col·leccionisme i andròmines, a la plaça Hospital (davant el mercat d'Olot); i la Mostra de bonsai i suiseki, a l'Hospici.

Per altra banda, l'Associació de Comerciants d'Olot (ACO) celebra aquests dies la quarta edició de l'Emprimavera't, un festival que promou dinamitzar i engalanar el centre de la ciutat amb l'arribada de la primavera. La idea inicial va ser portar flors a les botigues per tal que les regalessin als clients però, amb cada edició, s'han anat introduint novetats a la campanya. Des del passat divendres es poden veure diferents racons d'Olot engalanats.

El 2016 es va fer un muntatge a l'escalinata principal de Sant Esteve, que s'ha consolidat com un dels més atractius de la jornada. Aquest any també es consolida la novetat de l'any passat: l'opció que cada comerç faci un muntatge floral davant la seva botiga. El resultat va ser espectacular i enguany es torna a organitzar.

La novetat de l'Emprimavera't són els muntatges florals a diferents espais del centre d'Olot. Hi ha muntatges a 12 emplaçaments: la plaça Major, el pati de l'antic Hospital, la capella dels Dolors, la plaça Móra, la plaça del Conill, la plaça Catalunya, Capella de la Verge del Portal, plaça Av. 11 de setembre, Can Trincheria, l'entrada a l'Ajuntament, la capella de Sant Ferriol i la plaça del Carme. Hi participen les floristeries d'Olot i les empreses col·laboradores de l'Àrea de Jardineria de l'Ajuntament d'Olot.

El proper dimarts 1 de maig gran part dels comerços del centre d'Olot podran obrir les seves portes per la Fira de Primavera que portarà activitat a tota la ciutat.