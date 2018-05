Atenció integral en un centre de nova creació i ampliació de serveis

Malgrat l'impacte negatiu de les retallades, el president de Mifas també destaca aspectes positius de l'any passat, com la posada en marxa de projectes com el Centre d'Atenció Integral i l'ampliació de serveis ja existents o de la Secció Esportiva, amb la creació d'una nova secció de pàdel adaptat. La memòria de 2017 recull els diferents àmbits d'actuació de l'entitat, entre els quals hi ha els ajuts a domicili (que va beneficiar 29 persones), l'activitat del Centre per a l'autonomia personal Sirius, el Servei d'ajudes tècniques en conveni amb l'Ajuntament de Girona (que va arribar a 68 usuaris), els cursos que l'any passat van tenir 328 participants o l'atenció residencial o la que s'ofereix en centres de dia, entre d'altres.