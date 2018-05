Més de cinc mil escolars participaran del 17 al 20 de maig als Jocs Emporion

Mes de cinc mil escolars participaran del 17 al 20 de maig a la cinquena edició dels Jocs Emporion, que enguany es faran a Girona i Salt. Els Jocs inclouran les finals territorials de Girona dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, activitats esportives destinades a la gent gran i a persones discapacitades, una gala per retre homenatge als esportistes que han actuat amb més fair play (joc net) i una jornada sobre educació i olimpisme. Els Jocs van ser presentats ahir al migdia, en un acte encapçalat pel president de la Diputació de Girona, Pere Vila, qui va destacar que en aquests cinc anys aquest esdeveniment «s'ha consolidat com un referent esportiu de la demarcació de Girona». Per la seva part, el representant territorial de l'Esport de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, va remarcar que l'esport «s'ha de veure en positiu i que el fet de premiar el fair play ensenya als joves que quan es practica esport sempre es guanya, independentment dels resultats».

Impulsats per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de l'Esport de la Generalitat, i l'organització de la cinquena edició va a càrrec del Consell Esportiu del Gironès, entre d'altres. Està previst que enguany hi participin unes 5.600 persones.