Visita a l'aeroport de Girona-Costa Brava per «parlar» de l'estació del TAV

Quan es començarà a concretar el calendari de noves inversions a l'Aeroport de Girona-Costa Brava «Aviat hi farem una vista amb el subdelegat (del Govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante) per parlar de projectes com l'estació del tren d'alta velocitat», respon del delegat Enric Millo. No concreta dates, però insisteix a repetir l'adverbi «aviat». El febrer passat, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, anunciava una inversió de 464 milions d'euros per transformar l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar en una extensió del primer aeroport de Catalunya, el de Barcelona; en la quarta pista a efectes pràctics. Una suma més que notable d'euros que ha de servir per construir el baixador del tren d'alta velocitat –que en contra del plantejament inicial, que el situava a uns 1,7 quilòmetres de la terminal, es projecta a menys de 600 metres de l'aeròdrom; per ampliar la terminal en 70.000 m2 més i per guanyar 55.000 m2 de plataforma d'estacionament d'avions. Fins ara Foment no ha concretat massa res més, si bé Millo recorda que les inversions previstes

en el Document de Regulació Aeroportuària 2017-2021 segueixen el calendari previst. Pugen fins als 20 milions d'euros i algunes intervencions, com l'adequació del paviment de la pista, en la zona d'aparcament d'avions, que ja està en marxa. En els últims deu anys Aena ha invertit 150 milions en l'aeròdrom de Vilobí.