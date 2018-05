Girona és de les zones que menys inversions reben per estabilitzar les platges

Les inversions del govern del PP a les platges espanyoles sumen, cada any, prop de 40 milions només per a la millora i estabilització definitiva de les platges (deixant a banda les millores en passejos, camins de ronda o actuacions d´urgència derivats de temporals, entre d´altres). Són, temporada a temporada, mesures que s´apliquen (algunes de costoses, com els dics) amb un mar que reclama el seu terreny i amb moltes zones costaneres mancades de sorra o que requereixen actuacions constants. La Costa Brava, tot i ser una destacada destinació, rep inversions molt per sota de la majoria de províncies que tenen costa.

El grup socialista al Congrés va registrar una pregunta escrita al Govern per conèixer la inversió realitzada «en estabilització definitiva de platges des del 2015 al 2017». En la resposta de l´executiu, es pot veure un grup que sempre rep les inversions més altes, la majoria amb molts més quilòmetres de platges. Per exemple, el 2017 Múrcia liderava el rànquing amb 13,5 milions d´euros, seguit de Balears (5,3), Cadis (5,2), Màlaga (4,9), Alacant (4,4,), Castelló (3,9), València (2,6), Barcelona (2,3), Tarragona (1,9), Biscaia (1,2), Almeria (1), Granada (863.000 euros) i Astúries (551.000 euros). Llavors se situa Girona (338.000) i per sota hi tenia Pontevedra (301.000), Huelva (294.000), la Corunya (281.000), Lugo (200.000), Cantàbria (100.000), Sevilla (65.000), Guipúscoa (48.000) o Gran Canària (16.000).

La Costa Brava es manté cada any en xifres similars, uns 300.000 de mitjana (430.000 el 2015, 237.000 el 2016 –any en què les inversions van baixar a totes les costes– i 338.000 el 2017) sent la sisena, onzena i dotzena província (de 25) que menys va rebre respectivament en els últims 3 anys.

Tot això, a banda d´altres inversions que es destinen com a camins de ronda o construcció i regeneració de passejos. Així, segons una altra resposta del Govern, en aquest cas al diputat Jordi Xuclà, en total la inversió a la Costa Brava va ser de 655.539,53 euros el 2016 i 1,5 milions d´euros l´any passat (la majoria per unes expropiacions les obres del Molinet, diverses reparacions per temporals o obres de demolició a l´antiga depuradora de Marisc de Roses).



700.000 euros per aquest any

Per aquest 2018, l´Estat preveu invertir 1,76 milions al litoral de Girona. 500.000 euros per al control de la regressió de la costa, 200.000 per a la protecció i recuperació dels sistemes i per als accessos i l´ús públic de la costa, 474.090 per a obres de reposició i conservació, i 122.500 per a atermenaments del domini públic maritimoterrestre.