«Cuina't i sala't» vol prestigiar les feines del sector de l'hostaleria

La setmana de la Formació Professional a Palafrugell va programar l'acte «Cuina't i Sala't», amb l'objectiu de mostrar les opcions d'èxit que pot proporcionar formar-se a través d'aquest sistema educatiu dins el sector de la restauració, sobretot amb les possibilitats laborals que ofereix un entorn com la Costa Brava. El sector de la restauració cada vegada més s'esforça per millorar la seva qualitat i per aquest motiu cada any demanen persones millor formades per realitzar les diferents tasques. En l'actualitat, els responsables dels establiments tenne grans dificultats de trobar suficient gent amb bona formació i es per això que l'Institut Baix Empordà de Palafrugell té el compromís de donar resposta a aquesta demanda. En el transcurs de l'acte es va comptar amb testimonis i projeccions de vídeo amb diferents protagonistes que van ajudar a prestigiar els diferents oficis relacionats amb l'hostaleria i donar així una visió global del sector.