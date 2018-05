Quintuplica la taxa d'alcohol permesa i s'accidenta a l'AP-7 a Vilablareix

Una conductora que va patir un accident de trànsit a l'autopista AP-7 a Vilablareix va acabar denunciada penalment. I és que anava beguda al volant i els Mossos d'Esquadra van fer-li la prova d'alcoholèmia i va donar una taxa d'alcohol més de cinc vegades superior a la permesa.

La conductora té 39 anys, és de nacionalitat espanyola i veïna de Salt. Va quedar denunciada penalment com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària.

Els fets va passar cap a tres quarts de cinc de la tarda de dilluns, quan dos vehicles van col·lidir per fregament a l'accés del peatge de la sortida 7 de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Vilablareix. Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van comprovar que no hi havia cap ferit, però van veure que la conductora d'un dels vehicles presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,37 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. Per aquest motiu, van denunciar penalment la dona com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària. La conductora haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerida.