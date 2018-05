La perversió en algunes pràctiques es pot trobar a tot arreu, però per sort encara hi ha gent com en Jordi Cruz i la Cristina que estan disposats a mantenir una xerrada honesta i sincera sobre les mancances i les oportunitats de les seves professions. En el cas del xef –que s'ha convertit en el nou director gastronòmic del Castell de Sant Julià de Ramis–, es va mostrar força crític amb la «pèrdua del sacrifici» de les noves generacions, les quals, portades per l'onada de la immediatesa, considera que busquen la màxima comoditat «sense tenir en compte que hi ha d'haver un esforç al darrere».

Cruz va anar desgranant a poc a poc les seves experiències més colpidores dins l'àmbit gastronòmic, des del seu pas pel programa televisiu Masterchef fins a alguna de les anècdotes de quan encara estava a la recerca de la seva primera Estrella Michelin sense passar de llarg de l'escàndol dels becaris. Davant de tot, però, idees clares: «l'error és el millor mestre», «el respecte no s'exigeix, sinó que es guanya» i «estar a dalt de tot dins del món, no és ni de bon tros gratuït».

A l'altre costat de la taula hi havia el vessant més periodístic representat per Cristina Jolonch, especialitzada en gastronomia. Per a la periodista, els darrers anys «la crònica en aquest àmbit ha anat guanyant terreny a la crítica més severa» en un creixement innegable de l'interès de la societat envers la cuina. Jolonch va defensar el bon periodisme –«del que necessita un fotògraf i es fa amb temps suficient»– però també va alertar del perill de deixar-se portar per la demanda de les webs i el sensacionalisme existent.

Això sí, una cosa va quedar clara per part dels dos ponents i és que tant als mitjans de comunicació com en el més prestigiós dels restaurants hi ha una fórmula que sol funcionar prou bé: l'èxit passa per la qualitat.