El turisme d'apartaments, càmpings i hotels creix el març a Girona un 152%

L'ocupació extrahotelera –càmpings, apartaments i turisme rural– va créixer el mes de març a les comarques de Girona fins un 152%. És cert que la xifra s'ha de ponderar, ja que el 2017 la Setmana Santa es va celebrar íntegrament l'abril, mentre aquest any s'ha fet entre març i abril. Però fins i tot tenint això en compte, l'increment de les pernoctacions és extraordinari, com ho demostra que, en el mateix període, al global de l'estat han augmentat un 17%.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, durant el mes de març hi va haver 253.562 pernoctacions en establiments no hotelers de les comarques de Girona, per les 100.560 de març de 2017. Un increment del 152%. La major part d'aquestes pernoctacions van tenir lloc en càmpings (176.247). Les cases de turisme rural van assolir les 39.411, i els apartaments de lloguer, les 37.904.



Creix el turisme a Catalunya

Catalunya va rebre tres milions de turistes internacionals en el primer trimestre d'aquest any, la qual cosa representa un increment del 3,4% respecte al mateix període del 2017, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Moviments Turístics en Frontera (Frontur). Només en el mes de març van arribar a Catalunya 1,21 milions de turistes, registrant un augment del 5,1% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Quant a la despesa que van realitzar, en l'acumulat dels tres primers mesos va aconseguir els 3.098 milions d'euros, un 10,4% més que fa un any. A més, Catalunya és la segona comunitat autònoma de destinació principal amb més despesa (21%), només per darrere de Canàries (30,4%), segons l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur).

En el mes de març, els turistes que van visitar Catalunya van gastar 1.156 milions d'euros, un 9,3% més que al març del 2017; la despesa mitjana per turista va ser de 953 euros (+4%) i la despesa mitjana diària, de 205 euros (+4,5%), mentre que la durada mitjana del viatge es va situar en els 4,7 dies (-0,4%).

En el conjunt d'Espanya, fins a març es van superar els 13,7 milions de turistes internacionals, la qual cosa suposa un augment del 6% pel que fa al mateix període del 2017, que van gastar 14.735 milions d'euros, un increment del 7,7%.

Al març, Espanya va rebre 5,4 milions de visitants internacionals, un 9,6% més que el mateix mes del 2017, que van realitzar una despesa total de 5.727 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 12,1% respecte al mateix mes del 2017, principalment per l'efecte de la Setmana Santa. Canàries és la destinació principal dels turistes estrangers arribats a Espanya en els tres primers mesos de l'any.