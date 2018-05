Castelló d'Empúries rep les propostes dels menors

Els representants del Consell d'Infants i Adolescents de Castelló d'Empúries van presentar al Ple Municipal les seves propostes per fer millores en l'àmbit del medi ambient. El Consell dels Infants i Adolescents de Castelló d'Empúries és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l'Ajuntament. Un dels seus objectius principals és donar a conèixer als adults el punt de vista que tenen els infants no només en temes estrictament infantils sinó en tots els aspectes relacionats amb el poble.

El Consell s'articula a través de sessions conduïdes per un equip de professionals durant les hores lectives escolars, 4 sessions d'1 hora, en les que hi participa tot el grup/classe i sessions representatives fora de l'aula, anomenades trobada de representants, formades per 2 representants per grup i classe.