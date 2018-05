La campanya de la pela del suro arrenca amb gran part de la producció ja venuda

Els boscos catalans donaran aquest any més de 4.000 tones de suro, la gran majoria de les quals es convertiran en taps per a vins i caves. La campanya de la pela, que comença aquest dimarts arreu de Catalunya, s'encara amb bones perspectives. La campanya arrenca amb gran part de la producció ja venuda, i a un preu superior al de l'any passat. El sector estima que aquest 2018 la pela del suro generi un impacte econòmic d'uns 5 milions d'euros (MEUR). Els productors, a més, també confirmen que la indústria dels taps cada cop més aposta pel suro català. Per això, reclamen a les administracions fer "un esforç" per recuperar els alzinars que hi ha abandonats arreu del territori, i que permetrien duplicar la quantitat de suro que s'extreu dels boscos.

Avui comença la campanya de la pela del suro arreu de Catalunya. Aquest any, se'n preveuen obtenir més de 4.000 tones, cosa que suposa un increment de fins al 10% en comparació amb les darreres campanyes. Els productors, agrupats sota el paraigües de Quality Suber, asseguren a més que la indústria dels taps cada cop més aposta pel suro català.

Ho demostra, subratllen, el fet que "dies abans d'iniciar la campanya, una part important de la producció de suro ja està venuda, i a un preu superior al de l'any passat". Els productors expliquen que això suposa un canvi de tendència, perquè ara es torna a apostar pel suro natural i de qualitat. Sobretot, a l'hora de tapar vins i caves (que és la indústria on van a parar gran part de les escorces).

Els productors calculen que aquest campanya de la pela del suro, arreu de Catalunya, generarà una activitat econòmica de 5 MEUR. Des de Quality Suber, però, també reclamen que s'incrementin els preus del suro de rebuig (és a dir, aquell que no serveix per fer taps i que es destina a altres usos). Segons el president de l'associació, Rosendo Castelló, aquest és un pas necessari a l'hora de facilitar la gestió forestal sostenible de les suredes.



Recuperar boscos

A Catalunya hi ha actualment 60.000 hectàrees pures de suredes, que pugen a 85.000 si s'hi suma també aquella superfície compartida amb altres arbres (com el roure o el pi). Per això, aprofitant l'interès creixent pel suro català, el Consorci Forestal de Catalunya reclama a l'administració que faci "un esforç" per recuperar "la gran quantitat de boscos abandonats que hi ha a Catalunya".

Segons el consorci, si es fes una bona gestió de les suredes, això "permetria duplicar la quantitat de suro de qualitat que s'extreu actualment" dels boscos catalans. Precisament, d'aquí a unes setmanes, tindrà lloc una jornada a Barcelona per fer balanç d'un projecte, el Life+Suber, que s'ha dut a terme durant els darrers quatre anys amb l'objectiu d'impulsar el suro de qualitat.

El programa ha implantat tècniques de gestió forestal per fer menys vulnerables les suredes al canvi climàtic i, d'aquesta manera, afavorir-ne la conservació. La jornada per avaluar els resultats del Life+ Suber es farà el 12 de juny al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona.