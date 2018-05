L'Illa de Pasqua L'àngel d'Olot ja presideix el patí de l'institut

L'àngel de més de quatre metres d'altura fet per l'escultor de Sant Joan les Fonts, Joan Sala, ja està ubicat al pati de l'institut d'Hanga Roa, la capital de l'illa de Pasqua. Després de 4 anys de feina i d'un llarg viatge per mar, el monument s'alça per damunt de la teulada de l'institut d'ensenyança d'Hanga Roa. Sobre la base de jornades que anaven més enllà del dia solar, l'escultura va ser tallada en un gran bloc de basalt durant anys. Joan Sala va haver de construir una plataforma per poder esculpir de manera còmoda les parts més altes del monument. Va fer servir broques, discos de diamant i escarpes potents per poder tallar el basalt, que és considerat una de les roques volcàniques més fortes del planeta. L'escultura correspon al regal d'un moai de petites dimensions que Hanga Roa va regalar a la ciutat d'Olot.