Mercadona dona 13.500 litres de llet al Banc dels Aliments

Mercadona va fer efectiva ahir la donació de 13.500 litres de llet sencera al Banc dels Aliments de les comarques de Girona en compliment del conveni de col·laboració signat per ambdues parts. La donació se suma a l´efectuada als bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona i Lleida fins a completar els 100.000 litres de llet que la companyia de supermercats dona aquest any.

Durant l´acte d´entrega de la donació, el president del Banc dels Aliments de les comarques gironines, Frederic Gómez, va posar de manifest que la llet és el producte amb més demanda i el que més reparteix el Banc dels Aliments de Girona «i, per això, volem agrair que com a complement del que varen donar els seus clients, Mercadona ens doni el que més necessitem i quan més ho necessitem».

En aquest sentit, el responsable de Relacions Externes de Mercadona a Girona, Santi Mont, va agrair al Banc dels Aliments «la col·laboració duta a terme per treballar plegats en la lluita contra la pobresa» i va manifestar que aquesta nova donació de 13.500 litres de llet «és la nostra petita contribució per ajudar les persones més necessitades del nostre entorn».