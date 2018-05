El festival de senderisme Cerdanya Happy Walking ofereix sis rutes guiades

El Cerdanya Happy Walking, un Festival del Senderisme on es pot escollir entre sis rutes guiades, tindrà lloc els dies 31 de maig, 1, 2 i 3 de juny. Estanys d'alta muntanya, prats subalpins, boscos ufanosos, la plana i la serra del Cadí seran alguns dels paisatges bucòlics que acompanyaran els participants. Destaquen una excursió nocturna per conèixer la fauna d'alta muntanya que acabarà amb un espectacle de dansa contemporània enmig del bosc i una iniciació a la pràctica de la marxa nòrdica per l'enclau de Llívia, a més d'un concert de música tradicional del Pirineu.

Totes les caminades acaben amb un tastet final, que no deixa de ser una manera immillorable de recuperar-se de l'esforç i de degustar productes locals com carn ecològica, formatges, iogurts, mels, melmelades, embotits o cerveses artesanes.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden realizar al web www.cerdanyahappywalking.cat.