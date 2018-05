L'ocupació als hotels gironins va baixar un 2,6% en Setmana Santa

Les pernoctacions als hotels gironins van baixar un 2,6% en el conjunt dels mesos de març i abril, cosa que equival a dir que van baixar aquesta xifra durant les vacances de Setmana Santa. Es computen els dos mesos sumats, perquè el 2017 la Setmana Santa es va celebrar únicament a l'abril, mentre que aquest any ha caigut entre març i abril.

Així, en el període març-abril d'aquest any, els hotels de les comarques de Girona han arribat a 1.464.564 pernoctacions, segons dades difoses ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, mentre un any enrere havien arribat a 1.503.450. El descens del turisme estranger ha sigut del 3%, llugeremant superior al del turisme nacional, que ha sigut del 2,1%.



Catalunya nota més la baixada

Si comptéssim només el mes d'abril, veuríem que va haver-hi un 18,5% menys de pernoctacions. A Catalunya, van caure un 19,7% a Catalunya l'abril passat, per sobre de la mitjana espanyola del 8,1%.

En el conjunt d'Espanya, les estades d'espanyols als hotels van caure un 13,7%, mentre que les dels estrangers van descendir un 4,5%. A l'abril també van retrocedir els preus hotelers, en concret un 0,9%, després d'una sèrie ininterrompuda de 48 mesos d'ascensos, i la tarifa mitjana per habitació es va reduir un 0,24%.

L'ocupació hotelera va baixar un 7,6% a l'abril, amb una cobertura del 56,5% de les places ofertes.

En el còmput dels primers quatre mesos de l'any, les pernoctacions van disminuir un 0,5% respecte al mateix període de l'any anterior.Les estades hoteleres van baixar en tots els destins.