Un acusat de violència de gènere vol la custòdia de les filles abans del judici

Un acusat de violència masclista ha demanat la custòdia de les seves filles abans que se'l jutgi per haver presumptament agredit la seva exdona al mig del carrer el mes d'octubre de l'any passat. Ahir va haver-hi la vista al jutjat de Blanes pel canvi de règim de custòdia a petició de l'home.

El que es va trobar van ser mostres de suport cap a la seva exdona i de rebuig a la petició de retirar la custòdia. Fins als jutjats s'hi van desplaçar una trentena de persones, majoritàriament dones que formen part de la Plataforma Dones de Blanes i posteriorment, quan ja es feia la vista, també van irrompre a la sala, membres de la PAH de Blanes.

Aquesta mobilització ha sorgit després que des de la Plataforma de Dones de Blanes es va conèixer la decisió del pare, que està acusat de violència masclista i van decidir difondre entre les associades el que consideren una «injustícia».

L'acusat i la seva exdona van tenir dues nenes, dues bessones de sis anys. Es van separar fa prop de dos i l'any passat, segons Paz Rodríguez, l'advocada de la dona, el dia 19 d'octubre la seva clienta va patir una agressió física al mig del carrer.

Tot va començar, diu la lletrada, quan l'actual parella del pare va enfrontar-se amb la dona i la va començar a agredir. L'home, que era al cotxe, en va sortir per seguir propinant-li cops. La situació la van veure alguns veïns que van alertar els Mossos, que van recollir les denúncies de les dues parts.

La parella de l'home, segons diu Rodríguez, va anar a judici i va quedar condemnada per lesions. Mentre que l'home al dia del judici ràpid el van acusar de ser el presumpte autor d'un delicte relacionat amb la violència masclista i ara el cas està en fase d'instrucció.



Sota atenció del SIAD

La secretària de la Plataforma Dones de Blanes, que també treballa al SIAD (Servei d'informació i atenció a les dones), Montse Romera, recordava ahir el cas d'aquesta dona. Va arribar «derivada dels Mossos d'Esquadra perquè ella va denunciar una agressió física forta de l'exmarit».

En aquest servei l'estan atenent durant el procés i explica que les filles van ser presents durant l'agressió així com també en moments d'amenaces viscudes anteriorment per part del seu pare cap a la mare. Un fet que ha provocat que les dues criatures «no volen anar amb el pare i li tenen por» i fins i tot, que estiguin en tractament psicològic.

El pare, en no poder veure les criatures, va decidir anar al jutjat, destaca la lletrada, tot i que ja hi havia per part de la mare una petició de modificació de les mesures i del sistema de custòdia arran del cas de violència masclista de l'octubre.



Sense notícies

El cas està al jutjat de la violència contra la dona de Blanes però del qual no tenen notícies. Rodríguez destaca «el mal funcionament del jutjat perquè això està parat i en canvi, ara el pare ha demanat la custòdia i això es resoldrà abans que les nostres mesures. És un panorama molt desencoratjador».

Ahir estava previst que se celebrés judici amb testimonis així com altres proves però la jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Blanes, segons explica l'advocada, va decidir que no acceptava les testificals i, per tant, sols va escoltar les versions del pare i la mare. L'home es va reafirmar «a demanar la custòdia de les nenes de forma íntegra», diu la lletrada, que considera que el fet que la magistrada no acceptés cap prova apunta «que arxivarà el cas». A més afegeix que «hi ha encara un procediment obert que són les mesures demanades per la mare».

Les mesures que demanen tenen en compte «una modificació i una valoració de la situació per veure si les criaturespoden tenir la mateixa relació amb el pare després dels fets».