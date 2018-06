Un incendi forestal obliga a tallar una carretera i provoca cues a Llagostera

Un incendi forestal va cremar ahir al migdia a tocar de la carretera C-65 a l'altura de la localitat de Llagostera. Els Bombers van rebre l'avís a les tres i es van desplaçar fins al lloc amb cinc dotacions en no saber si podia ser més o menys gran. En arribar van veure molt de fum, però finalment en van fer prou amb els efectius desplaçats que, en una hora, van donar l'incendi per extingit.

El foc va afectar la via als quilòmetres 9 i 8,5, on es bifurca amb la variant que enllaça amb l'AP-7, prop del terme municipal de Santa Cristina d'Aro i del traçat de la via verda del Carrilet. Aquest va cremar un total de 3.400 metres quadrats de sotabosc. A dos quarts de quatre de la tarda, els efectius ja el tenien controlat i al cap de mitja hora ja es va donar la situació per normalitzada.

Arran de l'operació i degut també al fum que va originar, el trànsit es va veure afectat en certa mesura, en un primer moment amb un tall i posteriorment amb cues de vehicles a causa de la lenta circulació per aquesta carretera. A dos quarts de quatre de la tarda va començar el tall de mig quilòmetre a la carretera C-65 a l'altura de Llagostera, en sentit Girona.

Posteriorment es va ampliar i es va poder fer un desviament per la via C-35, amb la qual cosa es va poder anar descongestionant el trànsit. Tot i això, l'incident va anar acompanyat de cues que van superar els dos quilòmetres de llargada. Tot aquest operatiu es va poder aixecar al cap d'aproximadament dues hores, al voltant de tres quarts de cinc.



Més prevenció a l'estiu

La seu de la Generalitat a Girona va acollir fa dues setmanes una reunió per analitzar, abans de la campanya d'estiu, l'estat del pla especial d'emergències per incendis forestals. En aquesta reunió, es van analitzar les zones de risc, els mitjans, els recursos i les infraestructures per fer front a possibles casos d'emergència.