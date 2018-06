Refaran fonaments i la rampa d'accés al pont Calatrava de Ripoll per indicació de l'ACA

El pla de les conques orientals de l'Agència Catalana de l'Aigua afectarà la zona del Pla de Ripoll, on l'Ajuntament ja ha desestimat instal·lar-hi cap construcció. L'exigència de duplicar la llera del riu Ter, que ara mateix fa 45 metres, afectarà infraestructures que ja existeixen, com el pont de Calatrava. Gràcies als requeriments de la mateixa ACA, caldrà refonamentar les bases del marge esquerre, afavorint la construcció d'una rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda, una antiga reivindicació que en els anys vinents s'haurà de fer efectiva.

El responsable de tractar amb l'ACA ha estat el regidor de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, que creu que la previsió de màxima crescuda dels rius en els pròxims 500 anys «és desmesurada», ja que en cas que esdevingués suposaria «una desgràcia a totes les comarques gironines».

A partir d'ara no s'edificacarà a una zona del Pla on inicialment s'hi havia d'instal·lar una pèrgola, una pista d'atletisme, un amfiteatre i uns lavabos, perquè tal com ja es va explicar al ple de febrer, l'equip de govern no vol «llençar inversions». El Parc Botànic també queda afectat en tant que zona inundable. En tot cas, Colomer no creu que la mesura afecti els edificis que ja hi ha construïts a partir del coll d'embut que forma el riu, com el centre cívic o el pavelló municipal.

En el plenari de dimarts passat, l'alcalde, Jordi Munell, va excusar l'aturada en el projecte de la zona de lleure que s'havia d'instal·lar, ja que la proposta de l'ACA és posterior al procés participatiu que havia designat d'instal·lar-la.

Un cop s'hagi adequat l'amplada del riu en aquell tram, el consistori no descarta que pugui obrir-se als vilatans per fer-hi activitats, tal com ja es fa en altres sectors fluvials de Ripoll.

Quan el republicà Roger Bosch, cap de l'oposició, va demanar a Munell si no s'havien precipitat plantejant el procés participatiu, l'alcalde va contestar-li que en tot cas també es podria dir el mateix dels equips de govern que van permetre fer el pavelló, el centre cívic o el pont de Calatrava en una zona que ara es considera com a inundable.