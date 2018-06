La FaPaC denuncia que volen "sostreure" la gestió del menjador escolar a 46 AMPA

La federació denuncia que aquestes darreres setmanes han sabut que Ensenyament està "sostraient" la gestió dels menjadors a les AMPA "de bona part del territori de Girona". En concret, parlen ja de 46 casos. La majoria són del Gironès (en concret, 25) seguit del Pla de l'Estany (11), però també hi ha casos del Baix Empordà (6) i del Ripollès (3).

La FaPaC assegura que el Departament, a través dels Consells Comarcals, "no pot negar la possibilitat de subscriure un conveni amb les AMPA en virtut de la normativa vigent". De fet, directament, parlen que Ensenyament porta a terme una lectura "fraudulenta" de la nova llei de contractació pública, que és on rau el focus de la divergència.

Mentre que Ensenyament sosté que la llei impedeix que les AMPA continuïn gestionant els menjadors, la FaPaC assegura que la normativa sí que ho permet. De fet, diuen que l'article 11.2 del seu redactat "n'exclou qualsevol servei públic sufragat amb fons particulars pels quals s'hagin de pagar una tarifa, taxa o preu públic d'aplicació general".

I aquest, subratllen, és el cas dels menjadors escolars (que les AMPA s'autogestionen o el deriven a empreses). "La prestació del servei escolar de menjador s'inclou en aquest supòsit, perquè són les famílies les que abonen el 100% del preu del menjador", recull la federació en una nota de premsa.



Informe de la Diputació

La FaPaC exigeix al Departament d'Ensenyament que digui "públicament" que la nova llei "realment impedeix" que les AMPA continuïn gestionant els menjadors escolars. I critiquen que, de moment, no ha explicat "els veritables arguments" d'aquest canvi (que ells sospiten que es deu a la voluntat d'adjudicar el servei a grans empreses).

De fet, la federació denuncia que, fins ara, només se'ls ha fet arribar un informe jurídic sobre la polèmica. Però que no l'ha fet el Departament, sinó la Diputació de Girona, que "no té cap competència en matèria d'ensenyament". A més, diuen que aquest document "no justifica aquest canvi de model".

La FaPaC sospita que les AMPA de les comarques gironines no en seran les úniques afectades. Al comunicat, temen que Ensenyament acabi "fent el mateix a tot Catalunya i amb tots els serveis públics que ofereix mitjançant convenis amb altres entitats sense ànim de lucre". Per això, la federació insisteix que la nova llei de contractació pública permet que les AMPA gestionin els menjadors escolars i exigeix que se'ls renovin els convenis.