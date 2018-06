L'hospital de Palamós se suma a la Setmana de l'Energia per promoure l'eficiència energètica

L'hospital de Palamós i els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) se sumen per primera vegada a la Setmana de l'Energia, una campanya per sensibilitzar la població amb relació a l'estalvi i l'eficiència energètica. S'han preparat diferents accions tant per a professionals com per a la ciutadania durant les properes setmanes per incentivar l'ús responsable de l'energia.

El 9 de juliol s'ha previst una xerrada sobre estalvi energètic adreçada a tots els professionals de l'entitat i també a la ciutadania interessada en la gestió eficient de l'energia. Es titularà «Millores d'estalvi energètic en instal·lacions existents d'edificis d'ús sanitari», i anirà a càrrec de Pere Rodríguez, cap d'Enginyeria de SSIBE. La inscripció per assistir-hi és gratuïta.

També s'ha organitzat un concurs d'idees de bones pràctiques ambientals per a l'estalvi d'energia als centres baixempordanesos. S'avaluarà la viabilitat d'implantació de totes les propostes i es donarà resposta a tots els participants, així com un petit obsequi.

Tambbé s'han preparat tallers per als professionals de Palafrugell Gent Gran, als centres d'atenció primària de Palafrugell i Torroella de Montgrí i a Palamós Gent Gran per tal d'actualitzar coneixements sobre els quatre grups de residus i quins elements van a cada contenidor.

Els professionals de l'entitat també podran realitzar una visita el 6 de juliol a l'Espai Zero d'Olot, el primer centre estatal 100% autosuficient energèticament, és a dir, amb un balanç energètic igual a zero.