Ecosol preveu la instal·lació d'uns 50 contenidors de recollida a la província

L'empresa d'economia solidària de Càritas Diocesana de Girona, Ecosol, ha instal·lat un nou contenidor de recollida de roba usada al Polígon Mas Xirgu de Girona. El nou recipient s'ha situat a les instal·lacions de la Fundació Ramon Noguera i des de l'empresa hi ha previst instal·lar uns cinquanta contenidors més a les comarques gironines per tal d'incentivar la recollida de roba usada. Des de la Fundació Ramon Noguera, la directora-gerent, Pepita Perich, ha destacat que «valorem positivament les activitats socials i d'inserció laboral que desenvolupen Ecosol i Càritas i, com en altres projectes amb els que treballem conjuntament, hem volgut col·laborar-hi també per incentivar la recollida de roba usada». En aquest sentit, Perich ha destacat que el projecte «pretén contribuir a la sostenibilitat tant en l'àmbitl social comen l'ambiental, facilitant la inserció laboral de persones amb dificultats per accedir al mercat de treball».