La intel·ligència artificial alertarà del risc de casos autòctons de dengue o Zika

Un nou sistema basat en la intel·ligència artificial alertarà del risc d'aparició de casos autòctons de malalties com el Zika, el Dengue o el Chikungunya a Catalunya, una amenaça a l'alça per l'expansió del mosquit tigre. Aquesta plataforma informàtica està liderada per l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona i aglutinarà la informació d'institucions com Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona; el Centre d'Estudis Avançats de Blanes ; l'Institut Català de la Salut o el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, per exemple. El projecte Mosquito Alert, ideat per investigadors gironins, també hi contribuirà.

Aquestes malalties, anomenades arbovirosis, són infeccions perilloses per a la salut, com és el cas del Zika, el dengue, el Chikungunya o el virus del Nil Occidental, en especial en població vulnerable com les embarassades o persones amb la immunitat deprimida. Actualment, aquestes malalties són importades, és a dir, que els casos que es veuen a Catalunya són de persones que s'han infectat en altres països, però la presència del mosquit comú i, sobretot, del mosquit tigre ha posat en alerta els metges.

«El risc que les arbovirosis esdevinguin autòctones és baix, però està augmentant degut a la creixent presència del mosquit tigre i de casos importats d'arbovirosis a causa del tràfic de viatgers entre Catalunya i les zones endèmiques», explica el doctor Israel Molina, coordinador de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de la Vall d'Hebron.

Aquest motor de predicció serà l'eina final que resultarà de la Plataforma Integral per al Control d'Arbovirus a Catalunya (PICAT) i es nodrirà de la informació dels organismes implicats en el control d'aquestes malalties i aprendrà a detectar el risc. La informació que actualment integra el PICAT són dades relatives als casos d'arbovirosis o sospita de malaltia, sobre el clima i informació sobre la major o menor presència del mosquit tigre en àrees concretes, fruit dels serveis de control de mosquits i dels avisos fets per la ciutadania amb l'aplicació Mosquito Alert. El sistema d'alerta que s'està desenvolupant i que estarà operatiu l'estiu del 2019 creuarà aquesta informació i funcionarà com un algoritme per avaluar el risc d'arbovirosis autòctones.

«Si en una àrea els metges d'atenció primària avisen d'un augment de casos de dengue, la ciutadania alerta de la creixent presència del mosquit tigre i els serveis de control la corroboren i assenyalen que s'esperen pluges que poden afavorir-ne la proliferació, es dispararà l'alarma, ja que s'estan produint les condicions adequades perquè els mosquits piquin a les persones infectades i aparegui dengue autòcton. Per tant, actuarem abans que això succeeixi», diu el doctor Israel Molina, del Servei de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron.