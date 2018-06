«Serem els primers a demanar que el nou Govern sigui amatent a les necessitats gironines»

Lamuà s'ha convertit en l'únic representant gironí que forma part del partit que governa a l'Estat després de la moció de censura. Lamuà, primer secretari del PSC gironí, va ser escollit diputat en les eleccions del 2015 i 2016. En 24 hores ha passat de l'oposició a formar part del partit que governa. Després d'uns temps enfrontant-se al PP per portar les reivindicacions del territori, ara entoma el repte a l'altra banda.

És conscient de la responsabilitat que li ha caigut a sobre?

Genera un cert vertigen, fins i tot de responsabilitat, però benvinguda sigui aquesta responsabilitat.

Serà amb una minoria de diputats i hi ha moltes coses que volien canviar: llei Mordassa, Constitució... Els donarà temps?

La moció de censura ens va ensenyar que, quan dibuixem objectius compartits de suficient transcendència, hi ha una majoria a la cambra. Què vol dir? Escollint bé els objectius podem trobar les majories. La revisió de les pensions: podem deixar fixat que es revisi a partir de l'IPC? Crec que sí. Podem deixar desballestada la llei Mordassa i fer alguna cosa a favor de la llibertat d'expressió que hem palpat que ha estat malmesa? Sí. És evident que qui encapçala el govern és el PSOE i per les majories pot tenir un recorregut que és el que és, però podem deixar molta feina feta. Si dura, o no, ho determinarà la capacitat que tinguem tots de crear aquestes sinergies.

Fa anys que parlen de federalisme i de reformar la Constitució. Ho començaran a parlar?

El que és segur, i ho hem defensat i ho mantenim, és que la reforma de la Constitució haurà d'estar present en l'agenda. No és un tema d'immediatesa que el puguis obrir i tancar en qüestió de pocs mesos, però amb aquesta capacitat de trobar generositat arreu dels grups podem posar les bases que ens permetin caminar en aquest horitzó, triar si volem grans o petites reformes que permetin anar posant al dia la Constitució.

Ara tothom diu que vol parlar...

Fins ara no teníem això. El partit al govern ara té una posició totalment antitètica a la que tenia el PP. El primer que has de tenir és la voluntat que tothom s'assegui, des de la generositat i el diàleg. I si finalment hi ha entesa, vol dir que tothom ha renunciat als seus programes de màxims. La gent ha de ser molt responsable per saber-ho explicar als seus electors o entorn.

Les relacions del fins ara delegat de l'Estat, Enric Millo, amb el territori han estat tenses. Vostès van criticar les picabaralles amb l'alcaldessa de Girona. Confia que amb el nou delegat i subdelegat es reprengui la relació?

Hi confio. Al PSC vam demanar tant al delegat com a l'alcaldessa que pel bé de Girona les relacions entre l'Ajuntament i l'Estat han d'existir i ser fluides. Tenim molts projectes que ho requereixen. Espero que amb el nou delegat millori, però no depèn només del delegat. I no només el delegat del Govern era el problema en aquesta situació d'enconament i trencament de relacions sinó que esperem que l'alcaldessa deixi algunes postures maximalistes pel bé de la ciutat i en algunes de les posicions que ha pres és evident que frena el benefici de tots els ciutadans en alguns projectes que depenen de l'Estat.

Quan vostè era a l'oposició havia reclamat deutes històrics gironins. L'Arxiu Provincial, l'N-II... seran ara prioritats?

Tenim diversos elements que hem d'intentar, entre tots, que es posin a l'agenda en aquests primers instants del Govern amb uns pressupostos que no ha dissenyat. Però en temes com l'Arxiu esperem poder ajudar i, a partir del que ens trobem, veure com podem, amb la màxima celeritat, que tingui llum verd. També hem d'intentar que agafin molt ritme les infraestructures o en tema de Costes, camins de ronda, platges que requereixen ajustaments per protecció de temporals. S'han de treballar amb els ministeris. Fins ara teníem la responsabilitat des de l'oposició de mantenir la tensió amb el Govern i entomem encantats poder estar al govern i serem els primers a demanar que el nou Govern sigui amatent a les necessitats de les comarques gironines.

Criticaven que no hi havia grans partides, com a l'N-II, i que les projeccions s'eternitzaven. Intentarà pressionar perquè es faci de cop o amb terminis clars?

Continuarem dient el que hem dit fins ara. L'N-II és una via que no només transita les nostres comarques sinó que uneix l'Estat espanyol amb el francès. Per tant, és un port d'entrada a Europa de tot l'Estat. Tots els trams del nord requereixen un impuls i és el que buscarem. He de veure si és veritat el que ens deien i esperem treure l'aigua clara de la situació, quines són les previsions i com podem fer que vagin als seus màxims i no als mínims com ens han tingut acostumats en els darrers anys.

Vostè és a la Comissió d'Agricultura i va denunciar la concessió de llicències per extraure corall vermell a la Costa Brava.

Seguirem demanant explicacions. Ens vam posicionar molt clarament i no canviarà, com a mínim la nostra posició com a comarques gironines. És un dels primers temes que volem plantejar al nou Ministeri, que a més per qui l'ha d'encapçalar crec que serà molt amatent amb les necessitats del nostre medi ambient. Des de comarques gironines seguirem defensant aquest element tan important del nostre paisatge submarí i serem els primers a intentar que el nou Ministeri recapaciti sobre una acció que no sabem amb qui es va consultar però és un error i intentarem que ho esmeni.

Hi haurà front comú amb diputats gironins en alguns temes?

Tant com es pugui intentarem fer una mica de front gironí. El que ens va ensenyar la moció és que parlant-ho tot amb generositat i sobre els objectius que volem es poden assolir fites importants. Els sis diputats gironins podem fer-ho. Alguns, sempre que hem pogut i hi ha hagut temes gironins sobre la taula, no hem tingut problemes a parlar-ho i a intentar el front comú. No crec que ara hagi de ser diferent.

Municipals el 2019 i els enganxa al govern. Els ha donat energia?

Com la majoria de partits fa mesos que treballem en els nostres projectes municipals. És cert que tenir el PSOE al govern et dota d'una certa presència, no fa falta negar-ho, però al PSC de les comarques gironines sempre ens hem sentit molt orgullosos dels nostres projectes que veuen d'un cert orgull localista. Per tant, ens va bé, però els nostres objectius municipals segueixen inamovibles. I sí que hi ha molta gent amb energia, en comparació amb el 2015, que va ser un any dur per als nostres interessos i tampoc cal amagar-ho. És evident que la nova oportunitat que genera el Govern ens donarà moltes energies per encarar les municipals.