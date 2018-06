Menys avortaments de menors de 19 anys i mes a partir dels 35

El nombre d'avortaments de gironines majors de 35 anys creix i, per contra, baixa el de menors de 19 anys. Segons les dades del darrer informe sobre la interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya publicat pel Departament de Salut, 1.855 dones de les comarques gironines van avortar l'any 2016, un 1,53% més que un any enrere.

D'aquestes, 171 no superaven els dinou anys: cinc eren menors de quinze i 166 tenien entre 15 i 19 anys. Els embarassos interromputs d'aquest grup d'edat, que representa un 9% del total a la demarcació, va registrar un descens del 4,47% respecte a l'any anterior.

En canvi, els de dones de més de 35 anys van augmentar un 12%, passant de les 497 del 2015 a les 557 del 2016. Així, aquest col·lectiu ha passat de representar un 26% del total d'avortaments a suposar el 30%, i la franja de 35 a 39 anys s'ha convertit en la que va concentrar més interrupcions de l'embaràs, amb 390.

A continuació vindrien les gironines d'entre 20 i 24 anys (389), seguides de les de 25 a 29 (373) i les de 30 a 34 anys (365).

La xifra d'avortaments de l'any 2016 trenca la tendència a la baixa dels darrers anys, si bé es manté en números similars als del 2014 (1.865) i 2015 (1.827), quan es va baixar dels 2.124 avortaments del 2012 i dels 2.060 del 2013.

Pel que fa a la taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de les dones d'entre 15 i 44 anys, a Girona és de 13,4 per mil, similar a la de tot Catalunya, per sota de la de Barcelona (13,7) i per sobre de la resta de regions sanitàries.

Per comarques, l'Alt Empordà i el Gironès se situen com la tercera i la quarta de Catalunya, amb 15,6 i 14,9 interrupcions de l'embaràs per 1.000 dones, només per darrere del Barcelonès i Osona.

L'informe de Salut apunta que en els darrers anys sembla que la tendència del nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs a Catalunya s'estabilitza. Amb 19.661, són un 0,7% més que les realitzades el 2017. Les intervencions de dones que viuen a Girona representen un 9,4% del total, i pràcticament el 73% són residents a Barcelona.

El perfil de les dones que es van sotmetre a una interrupció voluntària de l'embaràs és molt similar al dels anys anteriors: la mitjana d'edat és de 29,1 anys i el grup amb més casos és el de dones que tenen estudis secundaris i el de treballadores per compte d'altri. Prop de la meitat no tenen cap fill i per al 64% era el primer avortament.

Pel que fa al motiu, la petició de la dona continua sent el més freqüent (89,5%), seguit del risc greu per a la vida o la salut de l'embarassada (7%), el risc d'anomalies fetals (3%) i el risc d'anomalies fetals incompatibles amb la vida (0,4%).