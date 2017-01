Retorns i comiats en un 2017 musical que ve marcat per les gires i els festivals

Comença l'any i cal revisar l'espectacular agenda musical catalana. El 2017 serà una font insegotable d'espectacles, sorpreses i emocions. Raimon s'acomiadarà dels escenaris, Jarabe de Palo tornarà després de la malaltia de Pau Donés i Maria del Mar Bonet celebrarà 50 anys de carrera. A més, passaran per Barcelona grans artistes i grups com Sting, Van Morrison, Statu Quo, Justice, Arcade Fire, Bruno Mars i Isabel Pantoja.

Durant els primers dies de juny Barcelona serà la capital de la música, gràcies a l'espectacular cartell que ha anunciat el Primavera Sound. Van Morrison, Grace Jones, Arcade Fire, Bon Iver, Frank Ocean, The xx, Aphex Twin, Slayer i Solange són només algunes de les 200 bandes que actuaran en aquest festival, que cada any aconsegueix superar-se.La 24a edició del Sónar, que se celebrarà del 15 al 17 de juny, també promet, i ja se sap que hi haurà més de 150 espectacles, entre ells els de Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz o De La Soul, tot i que encara no s'ha anunciat el cartell definitiu.

Al marge d'aquests dos esdeveniments de referència internacional, la ciutat de Barcelona és també seu de molts altres festivals, com Mil·lenni, Suite Festival, Guitar BCN i Barnasants.

Molts altres artistes inclouen en les seves gires Barcelona, una ciutat que disputa la capitalitat a Madrid pel que fa a música en directe. De fet alguns dels grans, com Sting o Ariana Grande, han anunciat concert a Barcelona i, de moment, no passen per Madrid. Entre les gires que arribaran el 2017 a Barcelona també destaquen la de Carlos Vives, Bruno Mars, Placebo, Suzanne Vega i Isabel Pantoja.

Però Barcelona no és l'únic pol d'atracció musical de Catalunya. Un gran nombre de festivals per a tots els gustos estan ja programats arreu del territori. És el cas del festival Vida de Vilanova i la Geltrú, Canet Rock de Canet de Mar, Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet, l'Acampada Jove de Montblanc, Strenes de Girona, Festival Castell de Peralada, Cap Roig Festival de Calella de Palafrugell, i Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, entre molts altres (un bon nombre dels quals a Girona).

Encara que la majoria d'aquests festivals se celebren a l'estiu, alguns ja van anunciar el seu cartell abans de Nadal per aprofitar l'estrebada consumista. Cal destacar el cartell d'excepció que aquest any presenta el Rock Fest, amb icones com Deep Purple, Aerosmith o Europe.

El 2017 també serà recordat com l'any en el qual Raimon es va acomiadar dels escenaris amb dotze concerts al Palau de la Música de Barcelona durant quatre caps de setmana seguits. El cantautor de Xàtiva ha dit que es retira «ara» que es troba «bé de veu», perquè vol «deixar un bon record» i, com diuen els italians, «finire in bellezza».