El Festival Ítaca ja ha venut més de la meitat de les entrades

El Festival Ítaca ja ha venut més de la meitat de totes les entrades per la 12a edició del certamen musical. Els organitzadors han anunciat que hi ha algunes cites on estan a punt d'exhaurir les localitats i per altra banda, els concerts del 22 i 23 de juny a la platja de l'Estartit ja han omplert el 60% de l'aforament. El certamen programa una quinzena d'actuacions en municipis de l'Empordà (Gualta, Corçà, la Pera, l'Estartit i Calella de Palafrugell) on hi programarà artistes com The Tyets, Julieta, La Ludwig Band, Sílvia Pérez Cruz o Cala Vento. A més, enguany al certamen hi debutarà una escultura dinàmica de gran format feta per artistes del territori que representarà el cavall de Troia.

El Festival Ítaca escalfa motors per a la 12a edició que arrencarà el 8 de juny a Gualta amb el debut de Maria Jaume en el certamen musical. Serà la primera de la quinzena d'actuacions en diversos municipis que s'allargaran un mes i es tancaran a Calella de Palafrugell amb Sílvia Pérez Cruz, que actuarà a l'escenari on el dia abans s'haurà fet el tradicional concert d'havaneres a la platja de Port Bo.

Entremig, l'Ítaca programa les actuacions d'Arde Bogotá, The Tyets, Julieta, Mushka, Cala Vento, la Ludwig Band, Classe B o Clara Peya. La majoria d'ells actuaran a l'Estartit en una tanda de concerts repartida entre les nits del 22 i 23 de juny per celebrar la revetlla de Sant Joan a la platja. Precisament aquesta doble nit de concerta ja té més del 60% d'aforament venut.

Els organitzadors han recordat que aquesta serà l'edició amb més presència femenina de tota la història de l'Ítaca. Dues terceres parts dels artistes que actuaran són dones, que representaran diferents estils musicals i el paper que han tingut en la revolució de l'escena musical urbana.

Enguany l'Ítaca també copta amb una peça d'art lumínic i tecnològic, 'Geometrics x200', una proposta que unirà 200 drons al ritme de la música per crear figures de 100 metres d'amplada i visibles a un quilòmetre de distància. Aquesta proposta anirà a càrrec de la companyia Flock Drone Art.

Per altra banda, el col·lectiu d'artistes del Baix Ter la Llata debutarà a l'Ítaca amb una escultura dinàmica de gran format batejada com 'Cavall de Troia'. Igual que la icònica figura que va servir a Ulisses per introduir-se d'amagat a Troia, l'escultura dels empordanesos Martí Batlle, Esteve Subirah i Joan Vinyes està concebuda com un espai escènic on hi passaran coses. Aquesta escultura té rodes amb la intenció de moure'l per tal de dinamitzar esdeveniments.