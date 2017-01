Aspencat actuarà el 3 de març a La Mirona a la festa Black Music

n La nit del divendres 3 de març se celebrarà la primera Festa Black Music, del Black Music Festival, a la Sala La Mirona de Salt, que tindrà els valencians Aspencat com a plat fort.

Completaran la nit Freegees XXL, el concurs PlayBLACK i una selecció de DJs, en la que serà una de les últimes oportunitats de veure Aspencat en directe abans d'una aturada indefinida que la banda ha anunciat fa unes setmanes. A més, el grup valencià aprofitarà l'ocasió per estrenar el seu nou espectacle.

Els desapareguts Freegees es reuniran per aquesta nit i oferiran un espectacle especial amb els cors de Les Anxovetes i una secció de vent liderada per Adrià Bauzó. Seran Freegees XXL.

Un altre dels al·licients de la nit serà el PlayBLACK, el primer concurs de playbacks al voltant d'artistes influenciats per la música negra. Els finalistes podran demostrar el seu talent entre les actuacions d'Aspencat i Freegees XXL. Les inscripcions ja estan obertes al web del Black Music, va anunciar ahir l'organització del festival.

Aspencat és un dels grups que més seguidors ha guanyat els darrers temps en l'àmbit dels Països Catalans. La seva fusió de reggae, electrònica i drum'n'bass, i uns textos amb molta càrrega social, han donat fruits com l'àlbum Tot és ara (Halley Records, 2015).

Al Black Music Festival oferiran per primera vegada el seu nou espectacle, amb una posada en escena tan efectiva com la de la gira de Tot és ara, segons asseguren els organitzadors, que presenten una nit per «ballar, gaudir i prendre consciència».